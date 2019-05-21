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/Эндокринология

Щитовидка может влиять на вашу жизнь сильнее, чем вы думали

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С 20 по 26 мая проходит Всемирная неделя осведомленности о заболеваниях щитовидной железы. Об этом сообщает La Repubblica.

Дисфункция щитовидной железы может наблюдаться у людей разного возраста.

Так, если ребенок не растет и всегда уставший, лучше проверить его щитовидную железу. Признаками наиболее распространенных заболеваний щитовидки у детей являются замедление роста, усталость, сонливость и расстройства настроения. Поэтому важно прислушиваться и не игнорировать первые признаки.

Щитовидка может влиять на вашу жизнь сильнее, чем вы думали

mbdou67.ru

Нарушение функции щитовидной железы очень часто встречается у пожилых людей, у которых наблюдается физиологическая тенденция к увеличению уровня тиреотропного гормона (ТТГ), независимо от наличия реальной патологии органа. По этой причине важно выполнить полное обследование щитовидной железы у пациентов с увеличенным уровнем ТТГ.

Щитовидка может влиять на вашу жизнь сильнее, чем вы думали

prothyroid.ru

Щитовидка влияет на женскую фертильность: регулирует менструальный цикл и овуляцию, влияет на уровень прогестерона, который увеличивают риск самопроизвольного аборта.

Щитовидка может влиять на вашу жизнь сильнее, чем вы думали

the-challenger.ru

Дисфория, тревожность, раздражительность, эмоциональная лабильность и нарушение концентрации внимания являются классическими психоневрологическими симптомами, возникающими при гипертиреозе или тиреотоксикозе.

Наиболее частой причиной заболеваний щитовидной железы в мире является дефицит йода, который может вызывать зоб, узелки или гипотиреоз.

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