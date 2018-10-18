Ближайшие насколько постов предлагаю поговорить про йод. Тема очень интересная для меня, хочу поделиться и с вами весьма полезной информацией.

Дело в том, что со студенчества нам всегда твердили, что с йодом нужно быть крайне осторожными. Да, дефицит йода в мире существует, и да он приводит к развитию таких заболеваний как зоб, гипотиреоз, кретинизм, пороки развития у детей и т.д., но с другой стороны, при уже существующих заболеваниях – узлах, гипотиреозе, тиреотокискозе – йод назначать нельзя и в пище его тоже не должно быть, никаких морепродуктов, морской капусты и тем более водорослей.

И поэтому, среднестатистический эндокринолог обязан рекомендовать йод в профилактических дозах детям и беременным, ну и про йодированную соль не должен забыть для всех остальных , условно здоровых, пациентов.

Но на самом деле, всё намного глубже и интереснее.

Йод является жизненно важным микроэлементом для организма. Без йода не возможна жизнь.

Академик А.Е. Ферсман писал: "Нет ничего в окружающем нас мире, где тончайшие методы анализа в конце концов не открыли бы несколько атомов йода. Великую, поистине космическую роль йода в появлении, развитии и сохранении жизни на Земле не мог и не может взять на себя никакой другой элемент".

Йод – это не только щитовидная железа, йод нужен каждой клетке нашего организма и если мы все живём в регионе дефицита йода, то достаточны ли профилактические микродозы, рекомендованные ВОЗ?

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