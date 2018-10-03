Сегодня , как и обещала, сделаю обзор препаратов железа. На какие нюансы стоит обратить внимание?

Заранее предупреждаю, информация носит ознакомительный характер, дозировка и длительность приёма определяется лечащим врачом!

Препараты железа, применяемые странах СНГ .

I поколение. Неорганические формы (соли, оксиды) - наиболее многочисленная группа препаратов, чаще всего в составе сульфат железа.

Актиферрин, Гемофер, Конферон, Сорбифер Дурулес, Тардиферон, Фенюльс, Фербитол, Феррокаль, Ферроплекс, Феррум Лек..

Я против сульфата железа, т.к. он раздражает слизистую ЖКТ, есть данные, что он вызывает слущивание и некроз клеток кишечного эпителия, может нарушать работу печени (гепатотоксичен), что проявляется тошнотой, рвотой, запорами, также есть данные о его тератогенных эффектах . Не рекомендован во время беременности и у детей. Запрещён в: Финляндии, Франции, Швеции и Швейцарии.

Современные рекомендации по лечению железодефицита предлагают использовать препараты железа II и III поколений в форме органических солей (фумарата, лактата, глюконата, сукцинилата), а также хелатные формы в виде бисглицината железа и липосомные формы:

II поколение. Железо в виде органической соли: глюконат, фумарат...

Железа глюконат, Ферретаб (Фумарат), Хеферол (Фумарат) .

III поколение. Органические формы микроэлементов в сочетании с синергидными компонентами

Тотема (глюконат с Mарганцем и Медью), Ферлатум (протеин сукцинилат) – но жидкие формы железа окрашивают зубную эмаль, что ограничивает их применение.

Липосомное железо — Пирофосфат железа (III) – фосфорнокислое железо помещается в липосому, такое железо нетоксично, не вызывает аллергических реакций (Сидерал-форте).

Железа бисглицинат – это хелатная форма, железо в связи с аминокислотой глицином. Отличается высокой биодоступностью и хорошей переносимостью (Gentle iron Solgar, только Европа, США – Ferrasorb – дорогой, но кроме железа в составе есть В12, витамин С и фолиевая кислота).

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