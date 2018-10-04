Сегодня поговорим о гестационном сахарном диабете (ГСД).
ГСД - диабет, возникающий в период беременности.
В основе заболевания - снижение толерантности к глюкозе в организме беременной женщины (то есть глюкоза хуже усваивается клетками). Его часто называют диабетом беременных. По сути, ГСД это промежуточное состояние между нормой и сахарным диабетом (СД), которое может в СД никогда не перейти. Распространенность ГСД от 1 до 14% среди всех беременностей. У 10% женщин с ГСД остаются нарушения углеводного обмена после родов. У 50% женщин перенесших ГСД в течении 10-15 лет развивается СД второго типа.
Возможные осложнения для плода:
пороки развития сердечно - сосудистой и нервной систем;
макросомия плода (крупный плод);
гиперинсулинемия - может приводить к гипогликемии у новорожденного;
Возможные осложнения для будущей матери:
нарушение нормального течения беременности;
все трудности, характерные в родах крупным плодом;
развитие тяжелого токсикоза и\или гестоза;
многоводие;
замершая беременность;
инфекции половых путей;
кетоацидоз; и др.
Ввжно! Все риски и осложнения можно предупредить, если держать сахар в пределах нормы.
Группы риска:
избыточный вес или ожирение до наступления беременности;
возраст женщины старше 30 лет;
СД второго типа у близких родственников;
ГСД в предыдущей беременности;
артериальная гипертензия другие заболевания сердечно-сосудистой системы;
тяжелые токсикозы и гестозы в анамнезе;
рождение предыдущего ребенка с избыточным весом (более 4,0 кг), мертворождение при предыдущих беременностях;
врожденные пороки развития сердечно - сосудистой и нервной систем у предыдущих детей;
хроническое невынашивание предыдущих беременностей;
Но! Гестационный диабет может развиться и при отсутствии известных факторов. Жалобы при ГСД могут длительное время, а то и вовсе, отсутствовать.
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