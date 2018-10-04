Сегодня поговорим о гестационном сахарном диабете (ГСД).

ГСД - диабет, возникающий в период беременности.

В основе заболевания - снижение толерантности к глюкозе в организме беременной женщины (то есть глюкоза хуже усваивается клетками). Его часто называют диабетом беременных. По сути, ГСД это промежуточное состояние между нормой и сахарным диабетом (СД), которое может в СД никогда не перейти. Распространенность ГСД от 1 до 14% среди всех беременностей. У 10% женщин с ГСД остаются нарушения углеводного обмена после родов. У 50% женщин перенесших ГСД в течении 10-15 лет развивается СД второго типа.

Возможные осложнения для плода:

пороки развития сердечно - сосудистой и нервной систем;

макросомия плода (крупный плод);

гиперинсулинемия - может приводить к гипогликемии у новорожденного;

Возможные осложнения для будущей матери:

нарушение нормального течения беременности;

все трудности, характерные в родах крупным плодом;

развитие тяжелого токсикоза и\или гестоза;

многоводие;

замершая беременность;

инфекции половых путей;

кетоацидоз; и др.

Ввжно! Все риски и осложнения можно предупредить, если держать сахар в пределах нормы.

Группы риска:

избыточный вес или ожирение до наступления беременности;

возраст женщины старше 30 лет;

СД второго типа у близких родственников;

ГСД в предыдущей беременности;

артериальная гипертензия другие заболевания сердечно-сосудистой системы;

тяжелые токсикозы и гестозы в анамнезе;

рождение предыдущего ребенка с избыточным весом (более 4,0 кг), мертворождение при предыдущих беременностях;

врожденные пороки развития сердечно - сосудистой и нервной систем у предыдущих детей;

хроническое невынашивание предыдущих беременностей;

Но! Гестационный диабет может развиться и при отсутствии известных факторов. Жалобы при ГСД могут длительное время, а то и вовсе, отсутствовать.

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