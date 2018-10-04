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Талья Домбровская
Талья Домбровская
ЭндокринологВсе статьи автора

О диабете возникающем в период беременности

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Сегодня поговорим о гестационном сахарном диабете (ГСД).

ГСД - диабет, возникающий в период беременности.

В основе заболевания - снижение толерантности к глюкозе в организме беременной женщины (то есть глюкоза хуже усваивается клетками). Его часто называют диабетом беременных. По сути, ГСД это промежуточное состояние между нормой и сахарным диабетом (СД), которое может в СД никогда не перейти. Распространенность ГСД от 1 до 14% среди всех беременностей. У 10% женщин с ГСД остаются нарушения углеводного обмена после родов. У 50% женщин перенесших ГСД в течении 10-15 лет развивается СД второго типа.

Возможные осложнения для плода:

  • пороки развития сердечно - сосудистой и нервной систем;

  • макросомия плода (крупный плод);

  • гиперинсулинемия - может приводить к гипогликемии у новорожденного;

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Возможные осложнения для будущей матери:

  • нарушение нормального течения беременности;

  • все трудности, характерные в родах крупным плодом;

  • развитие тяжелого токсикоза и\или гестоза;

  • многоводие;

  • замершая беременность;

  • инфекции половых путей;

  • кетоацидоз; и др.

Ввжно! Все риски и осложнения можно предупредить, если держать сахар в пределах нормы.

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Группы риска:

  • избыточный вес или ожирение до наступления беременности;

  • возраст женщины старше 30 лет;

  • СД второго типа у близких родственников;

  • ГСД в предыдущей беременности;

  • артериальная гипертензия другие заболевания сердечно-сосудистой системы;

  • тяжелые токсикозы и гестозы в анамнезе;

  • рождение предыдущего ребенка с избыточным весом (более 4,0 кг), мертворождение при предыдущих беременностях;

  • врожденные пороки развития сердечно - сосудистой и нервной систем у предыдущих детей;

  • хроническое невынашивание предыдущих беременностей;

Но! Гестационный диабет может развиться и при отсутствии известных факторов. Жалобы при ГСД могут длительное время, а то и вовсе, отсутствовать.

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Автор
Талья ДомбровскаяТалья Домбровская
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Источник:Талья Домбровская
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