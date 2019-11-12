Тема гормонального обмена обсуждается многими, но все же остается актуальной. Мы уже разбирали инсулинорезистентность (ИР), но цель, как мне показалось, осталась не достигнута. Пациенты и подписчики продолжают слать мне анализы повышенного инсулина с криками "что делать?", а блогеры и даже врачи назначают лечение. Разберёмся!

Инсулин – гормон, регулирующий углеводный обмен в организме. Проще говоря, он помогает глюкозе попасть в клетку, это своеобразный "переносчик".

Если клетка становится плохо восприимчива к инсулину, то глюкоза только частично попадает в клетку, а в крови ее уровень начинает повышаться. Это и называется инсулинорезистентность.

Но инсулинорезистентность НЕЛЬЗЯ диагностировать по уровню инсулина и индексу HOMA. Почему?

Инсулин вступает во многие перекрёстные реакции с другими гормонами и слишком подвержен нестабильным колебаниям. Если инсулина много, а глюкоза в норме, значит глюкозы достаточно поступает в клетку и никакой ИР тут нет.

А как тогда диагностировать ИР?

Американская ассоциация диабетологии даёт на это четкий ответ: может использоваться ЛЮБОЙ из 3 методов: глюкоза крови натощак, ОГТТ с 75 г глюкозы или гликированный гемоглобин. Заметьте, инсулина или индекса тут нет.

Так зачем тогда вообще нужно измерять инсулин?

Мы, эндокринологи, часто используем этот анализ для диагностики типа диабета, либо во время проведения диагностических проб. Индекс чаще всего используют в научных целях, как, например, определение количества йода в моче.

Анализ на определение уровня инсулина Иллюстрация

Ок, у меня все-таки есть ИР (высокая глюкоза). Как ее лечить?

Метформин по назначению врача.

Диета с исключением быстрых углеводов из рациона. Убрать сахар и сладости, фрукты умеренно, каши/крупы/хлеб/макароны можно даже при диабете. 3х разовое питание без перекусов может иметь смысл при диабете 1 типа и то не всегда. При ИР важно только стараться питаться в одно и тоже время, так как здесь нарушена 1 фаза секреции инсулина. Перекусы, если они вам нужны, можно!

Снижение массы тела, когда это показано.

Вот и все! Забудьте про супер добавки, протоколы, спецдиеты – все это методы манипулирования и зарабатывания денег.

Не измеряйте инсулин для определения ИР!

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