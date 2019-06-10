Новый неинвазивный датчик для мониторинга уровня глюкозы: кому подойдет

Носимый датчик уровня глюкозы в крови от Nemaura Medical получил европейское одобрение. SugarBEAT - это одноразовый пластырь, крепящийся на руке.

Он неинвазивный, то есть не имеет крошечной иглы, необходимой для забора крови. Вместо этого устройство посылает через кожу незаметный электрический импульс, вытягивая интерстициальную жидкость, которую и использует для анализа. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

SugarBEAT

По словам компании, SugarBEAT станет самым дешевым непрерывным монитором глюкозы в отрасли, он подойдет как для людей, больных диабетом, так и для потребителей, заботящихся о своем здоровье, которые хотят отслеживать уровень глюкозы в крови, даже если у них нет диагноза.

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