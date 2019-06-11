"Используйте руку": названа идеальная диета для диабетиков

Американская диабетическая ассоциация (АДА) одобрила диету для больных диабетом и преддиабетом. Систематизировано большое количество рецептов, в основу питания лег средиземноморский тип питания.

Порция должна состоять наполовину из овощей, вторую половину делят белковые и углеводные продукты. Также для измерения количества пищи можно использовать руку, сообщает итальянское издание La Repubblica.

На своем сайте по питанию АДА представила множество рецептов на весь день и возможные замены элементов блюда, чтобы еда не надоедала.

Так, белковой альтернативой курицы может быть тофу, креветки, рыба, яйца, сыр и мясо.

Овощи можно всех видов, но кроме богатых крахмалом, таких как картофель, кукуруза, бобовые.

План порций diabetesfoodhub.org

В углеводную часть блюда входят цельные зерна, бобовые, зимние тыквы и фрукты.

Стоит ограничивать жиры и делать акцент на растительном масле: оливковом, подсолнечном, арахисовом. Можно употреблять оливки, авокадо, семена.

План порций diabetesfoodhub.org

Реже использовать кукурузное масло, сои и кунжута, а такие продукты, как сливки, маргарин, сливочное масло, сало, кокосовое масло, сливочные приправы для салатов, и вовсе исключить из рациона.

Ранее MedOboz писал, что ученые Великобритании провели исследование, которое доказало эффективность замены углеводов на жиры в питании.

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