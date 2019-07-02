Назван эффективный способ победить диабет

В борьбе с диабетом 2 типа и преддиабетом важное значение имеет размер порции, а не источник калорий.

К такому выводу пришли ученые из Университа Глазго и Имперского колледжа Лондона (Великобритания), сообщает Daily Mail.

Данное метаболическое заболевание преимущественно связано с увеличением веса, поэтому, по мнению специалистов, дело не в том, что есть, а в том, какие продукты в больших количествах вызывают набор лишних килограммов.

Рецепты могут содержать макароны, картофель, рис и хлеб, главное – чтобы калорийность блюда не превышала 450 ккал, это поможет в потере веса.

Блюдо из стейка и моркови содержит менее 450 ккал Скриншот Daily Mail

Ранее MedOboz сообщал, что порция для больных диабетом и преддиабетом должна состоять наполовину из овощей, вторую половину делят белковые и углеводные продукты. В основу рецептов лег средиземноморский тип питания.

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