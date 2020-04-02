Как йододефицит влияет на здоровье женщины: симптомы и последствия

Около 4,5 миллионов украинцев по официальной статистике страдают от дефицита йода. Реальные же цифры могут быть куда большими. Ведь недостаток этого крайне важного для здоровья человека микроэлемента фиксируется во всех без исключения регионах Украины. При этом, женщины испытывают на себе последствия йододефицита гораздо острее. Вызванные им нарушения щитовидной железы у них встречаются чаще, чем у мужчин. Почему и как сказывается дефицит йода на здоровье и самочувствии прекрасной половины человечества – читайте в материале OBOZREVATEL.

Женщины значительно острее переживают дефицит йода и вызванные им заболевания щитовидной железы. К примеру, узловые образования в щитовидной железе у женщин диагностируют в четыре раза чаще. Поэтому для представительниц слабого пола обеспечивать организм йодом еще важнее, чем для мужчин.

"Женская часть населения страдает от заболеваний щитовидной железы значительно чаще. Ведь женщины испытывают на себе влияние гормональных перестроек. Да и генетическая предрасположенность срабатывает: она передается именно по женской линии", - объясняет врач-эндокринолог Наталья Логачева.

"С чем это связано? Во-первых, наследственный фактор. Во-вторых, это повышенная потребность женщины в гормонах щитовидной железы во время пубертата, во время беременности и во время кормления ребенка грудью", - поддерживает коллегу врач-эндокринолог высшей категории Александр Богатырев.

При этом, дефицит йода не сразу приводит к появлению серьезных заболеваний. Начинается все, казалось бы, значительно невиннее.

1. Первые симптомы: изменения самочувствия

"Коварство этого заболевания заключается в том, что на протяжении длительного времени оно протекает бессимптомно. Понадобится 10-15 лет, чтобы произошло видимое увеличение щитовидной железы. И никаких жалоб в это время не будет. Поэтому первым звоночком для того, чтобы пройти обследование на патологию щитовидной железы, является именно проживание женщины на территории Украины", - отметил Богатырев, подчеркнув, что проблема нехватки йода стоит для нашего государства очень остро.

Первые ощутимые проявления йододефицита – это быстрая утомляемость, раздражительность и бессонница, снижение памяти и внимания. Так организм сигнализирует, что ему не хватает гормонов, которые продуцирует щитовидная железа – Т3 и Т4. Эти гормоны влияют на все без исключения системы организма. А строительным материалом, из которого щитовидка образует эти гормоны, является как раз таки йод.

И игнорирование этих симптомов со временем может вылиться в куда более серьезные проблемы. Какие именно - зависит от того, производит щитовидка мало гормонов Т3 и Т4 (это называют нарушением функции щитовидной железы) или наоборот продуцирует их гораздо больше, чем нужно (так бывает, когда функция щитовидки повышена).

"Сниженная функция приводит к раннему атеросклерозу. Повышенная – к нарушению ритма сердца. Иногда кардиологи месяцами лечат нарушения ритма – и безрезультатно. Ведь его настоящая причина заключается в избытке гормонов щитовидной железы, которые мы за две-три недели можем быстро нормализовать", - рассказывает заведующий отделом профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии МОЗ Украины Владимир Панькив.

2. Изменения во внешности: пора к врачу

Дефицит йода и вызванные им нарушения в работе щитовидной железы также негативно скажутся на внешности женщины. Прежде всего – на состоянии кожи, ногтей и волос. Если чувствуете, что ваша кожа стала значительно суше, ногти начали чаще ломаться, а волосы интенсивнее выпадают – это может быть криком о помощи вашей щитовидки.

"Сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос – звоночек, что надо идти к врачу. Эти жалобы дает не йододефицит, а уже его последствие – недостаток гормонов щитовидной железы, гипотиреоз. Он и будет давать такие симптомы. Если они есть – необходимо обратиться к специалисту, врачу-эндокринологу", - подчеркивает Богатырев.

Он также отмечает: на фоне изменений во внешности и самочувствии существует риск развития депрессии.

При этом, избежать посещения врача не удастся. Справиться с проблемами с кожей и волосами вам не помогут ни дорогие кремы, ни лучшие средства для укрепления волос и ногтей.

Кроме того, нарушения функции щитовидной железы скажутся и на весе женщины. Если щитовидка производит слишком мало гормонов, это снизит метаболизм – и женщина начнет стремительно набирать вес. Если же гормонов щитовидки в организме больше, чем нужно – происходит стремительное похудение. И ни диеты и физические нагрузки не влияют на цифры на весах.

3. Сложные последствия расстройств в работе щитовидки

Нарушение функций щитовидной железы влечет за собой нарушение других функций женского организма. Прежде всего – репродуктивной функции.

"Опасность данного заболевания заключается в том, что гормоны щитовидной железы влияют на репродуктивную систему женщины. Женщина может обратиться к гинекологу с жалобой на бесплодие – первичное или вторичное. Оно вызвано тем, что повышен тиреотропный гормон при пониженной функции щитовидной железы. Это вызывает ановуляторные циклы , которые приводят к бесплодию", - объясняет Богатырев.

Вместе с тем после достижения женщиной 45-летнего возраста на смену угрозе бесплодия приходит атеросклероз.

"После 45 лет нарушения холестеринового обмена приведет к атеросклеротическому процессу. То есть к поражению сосудов. Или, как говорят в народе, к их "закупорке", - объясняет Богатырев.

Чтобы избежать всех этих проявлений нарушений работы щитовидной железы, нужно позаботиться о своей щитовидке заранее. Регулярно проходить обследование у врача-эндокринолога. И учитівая то, что Украина входит в перечень йододефицитных стран – заботиться о регулярном обеспечении своего организма достаточным количеством йода. Для этого медики рекомендуют солить готовые блюда йодированной солью и обогатить собственный рацион продуктами с высоким содержанием йода. Это, прежде всего, морская рыба, особенно треска и сельдь, мясо криля, морская капуста, салат, шпинат.

И обязательно хотя бы курсами пейте препараты йода и селена, которые продаются в аптеках. Именно в такой комбинации йод будет лучше всего усваиваться организмом. А селен, который называют микроэлементом молодости, еще и благоприятно повлияет на внешний вид женщины - что так важно для каждой представительницы прекрасного пола.

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