Сегодня поговорим о том, как привести инсулин в норму и начать снижать вес. Итак, простые правила, которые работают.

Кратность питания. ВОЗ рекомендует питаться около 4-6 раз в сутки. Такой режим позволяет поддерживать относительно постоянный уровень глюкозы в крови.

Ограничение калорийности пищи (уменьшение калоража до уровня основного обмена или ниже).

Сбалансированное питание с упором на полезные жиры, полноценный белок, резистентный крахмал и клетчатку.

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Исключение продуктов с высоким гликемическим индексом, ограничение сладкого (в особенности сахар) и факторов, способствующих воспалению: омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в подсолнечном, кукурузном, соевом, рапсовом, сафлоровом растительных маслах.

Нутрициологическая поддержка. Из общих наблюдений: у людей с лишним весом и инсулинорезистентностью чаще всего наблюдается недостаток витамина D, Омега-3.

Ежедневная аэробная физическая нагрузка.

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Уверен, найдутся люди, которые скажут: правила-то какие простые. Действительно, правила простые, но не все ими пользуются. Но только вам решать, применять простые правила и менять здоровье и жизнь или принимать гору препаратов с последствиями.

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