Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Эндокринология

Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетолог Все статьи автора

Как привести инсулин в норму и снизить вес?

361

Сегодня поговорим о том, как привести инсулин в норму и начать снижать вес. Итак, простые правила, которые работают.

Кратность питания. ВОЗ рекомендует питаться около 4-6 раз в сутки. Такой режим позволяет поддерживать относительно постоянный уровень глюкозы в крови.

Ограничение калорийности пищи (уменьшение калоража до уровня основного обмена или ниже).

Сбалансированное питание с упором на полезные жиры, полноценный белок, резистентный крахмал и клетчатку.

Как привести инсулин в норму и снизить вес?

Иллюстрация

Исключение продуктов с высоким гликемическим индексом, ограничение сладкого (в особенности сахар) и факторов, способствующих воспалению: омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в подсолнечном, кукурузном, соевом, рапсовом, сафлоровом растительных маслах.

Нутрициологическая поддержка. Из общих наблюдений: у людей с лишним весом и инсулинорезистентностью чаще всего наблюдается недостаток витамина D, Омега-3.

Ежедневная аэробная физическая нагрузка.

Как привести инсулин в норму и снизить вес?

Иллюстрация

Уверен, найдутся люди, которые скажут: правила-то какие простые. Действительно, правила простые, но не все ими пользуются. Но только вам решать, применять простые правила и менять здоровье и жизнь или принимать гору препаратов с последствиями.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Михаил Гаврилов Михаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Теги
Міністерство охорони здоров’я питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости