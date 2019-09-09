Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Эндокринология

Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетолог Все статьи автора

Как нормализовать кортизол: топ-5 советов

629

Нормализуем кортизол!

Подготовил для вас топ-5-советов, как привести в порядок этот гормон.

Что можно сделать самим?

1. Выстраиваем режим питания (обязательно завтракаем и не переедаем по вечерам).

2. Уменьшаем, а лучше исключаем промышленные продукты с содержанием сахара.

3. Обращаем внимание на гликимический индекс продуктов и их пищевую полезность.

4. Следим за гигиеной сна и высыпаемся (ложимся сегодня, а просыпаемся завтра) и допоздна не засиживаемся.

5. Расслабляемся (выделяем хотя бы 15 минут в день на теплую ванну, медитацию, растяжку и т. д.).

Обращение за помощью у специалисту

Анализ на уровень кортизола: сдаём несколько порций слюны - утреннюю (через час после пробуждения), дневную (12-13 часов), вечернюю (17-19 часов).

Перед анализом: сообщаем врачу о всех принимаемых вами препаратах (таблетки, БАД и т.д), за день никакого кофеина, алкоголя и никотина, за 2 часа – зубы не чистим и жвачку не жуем.

Новости
Инсулин: связь с весом, голодом и тягой к сладкому
Как нормализовать кортизол: топ-5 советов

Иллюстрация

Анализ можно сделать в любой медицинской лаборатории вашего города. А вот интерпретацию должен сделать квалифицированный врач, который назначит индивидуальную схему лечения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Михаил Гаврилов Михаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Теги
питание отдых
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости