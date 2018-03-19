Медики назвали вкусное средство от диабета

На сегодняшний день диабет, в частности, второго типа, увы не редкость. Это заболевание эндокринной системы, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, потому уровень сахара в крови может превышать допустимые показатели. Это требует от пациента регулярного контроля уровня сахара в крови, а также постоянных ограничений в питании и образе жизни.

В недавнем исследовании ученые выяснили, что помочь в поддержании правильного уровня сахара диабетикам может помочь сок, передает Еxpress. Речь идет о натуральном виноградном соке без добавления подсластителей.

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Медики утверждают, что этот напиток имеет низкий гликемический индекс, потому не может нести никаких рисков.

Кроме того, виноградный сок богат витаминами, в частности, С, тиамином и рибофлавином, которые способствуют правильной активности инсулина. Также в нем содержится много магния и хрома, способствующих контролю уровня сахара.

В винограде нашли и полифенолы - соединения, которые помогают уменьшить метаболический синдром, предотвратить ожирение и снизить риск диабета второго типа.

Потому, как утверждают ученые, к своему ежедневному рациону стоит добавить стакан виноградного напитка, чтобы снизить риски, связанные с диабетом.

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