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/ Эндокринология

Льет, как из ведра: названы 5 распространенных причин избыточного потения

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Потеть при высоких температурах или при тяжелых нагрузках – вполне нормально. Но если вы истекаете потом в прохладу или при малейшей нагрузке, есть повод задуматься о своем питании и проверить здоровье.

Семейный врач Наталья Лобода рассказала MеdOboz, какие причины чаще всего приводят к такому неприятному симптому, как гипергидроз.

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Избыточное потоотделение может предупреждать о нарушениях в организме

Избыточное потоотделение может предупреждать о нарушениях в организме

Единственная

Избыток кофеина

В первую очередь, заметив за собой такое неприятной явление, обратите внимание на рацион. Вероятно, в нем содержится много напитков и продуктов-"энергетиков". В частности, речь о кофе, чае, какао, шоколаде, подбадривающих напитках и т.д.

Дело в том, что кофеин и прочие "бодрящие" вещества стимулируют работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Они увеличивают и усиливают сокращения сердечной мышцы, в результате чего она работает как при перегреве, от чего и повышается потоотделение.

"Передоз" спиртного и острого

Также проконтролируйте употребление спиртных напитков и острой пищи в своем ежедневном меню. Их избыток также может спровоцировать излишнее потение. Ведь они способствуют расширению не только сосудов, но и пор, потому выделение пота усиливается.

Как известно, сразу после употребления таких продуктов эффект "усиленной терморегуляции" сохраняется около часа, но при регулярном приеме "потогонных" продуктов поры сохраняют расширенное состояние. Потому лучше с таким рационом не баловаться.

Лишний вес

Способствовать появлению гипергидроза может также избыточная жировая прослойка. Она нарушает естественную терморегуляцию, что в результате приводит к излишнему выведению влаги.

Проверьте, в норме ли у вас индекс массы тела (разделив ваш вес (в кг) на рост (в м) в квадрате). Результат 25 и выше говорит о наличии лишнего веса, то есть, о необходимости его коррекции.

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Болезни щитовидки

Если наряду с потением вас беспокоит отечность, мышечная слабость, тремор рук, усиление аппетита либо его отсутствие, то стоит обратиться к эндокринологу. Возможно такие "побочки" дает щитовидка из-за сбоев в работе, потому пропускать их нельзя.

Врач направит вас на анализ крови и УЗИ щитовидной железы, и при необходимости – назначит лечение.

Гормональный сбой

Гипергидроз часто может говорить о нарушении баланса половых гормонов, как это бывает при половом созревании, менопаузе или адропаузе.

В первом случае, когда в организме развиваются апокринные железы, избыточное потение нужно просто пережить. Подростку стоит тщательнее следить за гигиеной: при необходимости чаще принимать душ, носить одежду из натуральных тканей и использовать качественные дезодоранты-антиперсперанты.

В остальных же стоит наведаться к профильному специалисту (гинекологу, урологу или эндокринологу), который по результатам лабораторных исследований назначит средство для корректировки гормонального фона.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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