Лакомства для диабетиков: 5 полезных рецептов

При диагнозе "сахарный диабет" приходится ограничивать себя во многих продуктах, особенно, если речь идет о сладостях. Ведь неправильное лакомство может спровоцировать тяжелые последствия.

Но это не повод ставить крест на всех сладостях. MEDOBOZ подготовил для вас рецепты вкусных и полезных десертов, которые можно есть без опасений за свое самочувствие.

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Морковных пирог

Вам понадобится: тертая морковь – 150 г, масло сливочное – 20 г, сметана (жирность 10%) – 100 мл, творог (жирность 0-5%) – 500 г, яйца – 1 шт., вода очищенная – 2 л, тертый или молотый имбирь – 1 щепотка, специи (тмин, зира и кориандр) – 1 ч.ложка, сорбит или другой разрешенный подсластитель – по вкусу.

Залейте морковь водой и дайте отстояться в течение 3х часов. Сливайте воду и заливайте свежую каждый час. После – отожмите через марлю, и смешайте со сметаной и маслом.

Протушите этот микс в течение 7 минут.

Тем временем отделите белок от желтка: первый взбейте с подсластителем, а второй – смешайте с творогом.

Протушенную морковь смешайте с обеими частями яичного микса, имбирем и специями, после чего отправьте в формочку и выпекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Апельсиновый кейк

Вам понадобится: апельсин – 1 шт., яйца – 1 шт., сорбит – по вкусу, молотый миндаль – 100 г, сок одного лимона, цедра лимона – 1 ч.ложка, корица молотая – щепотка.

Проварите апельсин в течение 20 минут, затем остудите, разрежьте, очистите от косточек и измельчите в блендере.

Взбейте яйцо с сорбитом, добавьте лимонные ингредиенты, перемешайте и добавьте орехи.

После соедините пюре апельсина с яичным миксом, переложите тесто с формочки и выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.

Штрудель с грушей

Вам понадобится: мука грубого помола – 4 ст. ложки, вода очищенная - полстакана, растительное масло – 50 мл, груша – 2 шт., фундук измельченный – 50г, мускатный орех – 0,5 ч.ложки, сок половинки лимона.

Замесите тесто, смешав муку, соль, воду и растительное масло. Грушу очистите от кожуры и сердцевинки, нарежьте пластинками и смешайте с орехами и лимонным соком.

Раскатайте тесто тонким слоем и заверните в него начинку. Обмажьте штрудель растительным маслом и выпекайте 30 минут при температуре 210 градусов.

Сырное суфле

Вам понадобится: нежирный творог – 200 г, яблоко – 1 шт., яйцо – 1 шт., корица и подсластитель- по вкусу.

Очищенное от кожуры и сердцевинки яблоко измельчите в блендере. Смешайте пюре с творогом до однородной консистенции. Добавьте к миксу яйцо, корицу и подсластитель, и еще раз все перемешайте.

Положите заготовку в формочку для выпекания (или керамическую чашку) и отправьте в микроволновку на 5 минут.

Конфеты

Вам понадобится: нут — 200 г., инжир сушеный – 150 г., орехи (по вкусу) - 100 г, какао – 2 ст.ложки, подсластитель – по вкусу.

Залейте нут водой и оставьте на 8 часов. Инжир размачивайте в воде в течение 2-3 часов.

Размоченный нут проварите в течение часа, затем слейте воду, остудите и измельчите в блендере. Также измельчите инжир и смешайте его до однородной массы с нутовым пюре, орехами и подсластителем.

Затем отделяйте от микса небольшие порции (приблизительно по чайной ложке), катайте их в шарики и вываливайте их в какао. Готовые конфеты отправьте в холодильник на 1-2 часа.

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