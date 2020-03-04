Коронавирус в Украине: эксперты дали советы пациентам с диабетом

Напугавший весь мир коронавирус COVID-19 уже пробрался и на территорию Украины. Потому нам важно соблюдать меры профилактики, которые помогут избежать инфицирования. Особенно это касается тех, кто входит в группу риска: пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, в частности гипертонией, патологиями сердца и сосудов, диабетом и т.д.

Американская диабетическая ассоциация предупреждает, что для пациентов с диабетом вирусные заболевания, в частности, COVID-19, несут особую угрозу – риск развития тяжелых осложнений существенно повышается. Стоит отметить, что в Украине по состоянию на 2017 год (по информации Минздрава), насчитывалось 1,27 млн. пациентов с сахарным диабетом.

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"Пациенты с диабетом подвергаются более высокому риску в случае гриппа, COVID-19 и прочих вирусов, поскольку уровни глюкозы часто или регулярно меняются, из-за чего снижается иммунный ответ", – отмечают медики, уточнив, что риск сохраняется, даже если показатели глюкозы крови стабильны.

Хотя не существует подтвержденной прямой связи между диабетом и смертностью от COVID-19, в докладе ВОЗ говорится о более высоком риске летальности при данном диагнозе – 7,3%.

В связи с этим эксперты ассоциации подготовили ряд рекомендаций для пациентов с диабетом.

Итак, необходимо:

– Составить список экстренных телефонов (близких, лечащего врача и т.д.);

– Написать перечень принимаемых вами препаратов, времени их приема и доз;

– Закупить инсулин и другие препараты и тест-полоски с расчетом на неделю-две (на случай эпидемиологической ситуации, при которой не стоит покидать пределы вашего дома);

– Обсудить с вашим врачом необходимость корректировки графика и дозировки лекарств, а также диеты, которой вы придерживаетесь;

– Выяснить, с какими препаратами нельзя совмещать лекарства, которые вы регулярно принимаете. Составить их список, также включить в него отдельной графой препараты или вещества, как которые у вас есть аллергия или непереносимость;

– Пить много жидкости. Если имеются проблемы с выведением жидкости, делайте маленькие глотки каждые 15 минут в течение дня, чтобы избежать обезвоживания;

– В случае падения уровня сахара (ниже 70 мг/дл или целевой диапазон), съешьте 15 граммов простых углеводов (мед, желе, леденец, сок и т.д.), и спустя 15 минут перепроверьте показатели;

– Если уровень сахара существенно повышался более двух раз подряд, проведите тест на наличие кетоновых тел (при помощи тест-полосок). Обязательно сообщите врачу, если показатели средние или высокие;

– Придерживаться рекомендаций ВОЗ по профилактике заболевания: гигиена, отказ от посещения людных мест, избегание контакта с людьми с признаками ОРВИ и т.д.

– При возникновении симптомов коронавируса (кашель, температура, слабость, тошнота, диарея и т.д.) обязательно обратитесь к врачу, опишите все симптомы;

– В случае инфицирования контролируйте сахар каждые 2-3 часа.

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