Симптомы:

Повторяющаяся кожная сыпь;

Запоры или диарея;

Зуд в глазах;

Спутанность сознания;

Обложенный язык;

Хронические воспалительные процессы;

Вздутие и газы в животе;

Звон в ушах;

Раздражительность;

Аллергия;

Частые простуды;

Усталость;

Периодические инфекции мочевого пузыря;

Депрессия;

Молочница;

Тяга к сладкому;

Сухая кожа головы или перхоть.

Если у вас есть три или более из указанных симптомов, то в вашем кишечнике, вероятно возник дисбаланс микрофлоры связанный с чрезмерно быстрым ростом дрожжевых грибков - нарушение, которое называется кандидоз кишечника. Именно о нем я хочу сегодня с вами поговорить. Достаточно распространённое и трудно выявляемое состояние (судя по симптомам думаю вы поняли ).

Кандидоз - это наиболее распространённая форма дисбактериоза кишечника (вернее, дисбиоза, учитывающего и наличие грибков) - дисбаланса микрофлоры живых микроорганизмов в пищеварительном тракте.

Абрахам Хофер, доктор медицинских наук, пионер в лечебном питании, установил, что от кандидоза кишечника страдает до трети всего населения в мире.

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Дело в том, что в нашем желудочно-кишечном тракте живёт огромное количество бактерий и грибков более ста триллионов микроорганизмов с общим весом около 1,7 кг. Численность этих микроорганизмов превышает число всех клеток нашего тела. Что замечательно, в этой внутренней экосистеме - это то, что когда в ней различные микроорганизмы существуют в надлежащем балансе они приносят огромную пользу нашему организму.

Микрофлора кишечника играет важную роль:

- В борьбе с инфекционными болезнями;

- Обеспечивает переднюю линию обороны в нашей сложной иммунной системе;

- Производит много нужных нам витаминов, в том числе комплекс витаминов В, витамины А и К;

- Увеличивает биодоступность таких жизненно важных минеральных элементов, как кальций и магний;

- Непосредственно участвует в пищеварении, помогая переваривать лактозу, расщепляя белки до аминокислот и помогает стимулировать перистальтику кишечника для обеспечения регулярного стула;

- Играет важную роль в нормализации уровня холестерина и триглицеридов в крови;

- Поддерживает баланс гормонов;

- Способствует уменьшению воспалений;

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Но, поддержание баланса кишечника непростая задача :

При длительном хроническом стрессе;

Неправильном питании;

Нарушения иммунной системы;

Использовании антибиотиков.

Количество вредных бактерий в кишечники может превысить число полезных бактерий. Именно этот дисбаланс и создает условия для многих упомянутых состояний здоровья.

Возникающий в этих условиях кандидоз является одной из основных причин хронической усталости и фибромиалгии (хроническое заболевание, проявляющееся болью, тугоподвижностью мышц, сухожилий и суставов).

Доказано, что длительный кандидоз может привести к еще более серьезным заболеваниям – аутизму, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. Все это показывает, как важно поддерживать оптимальное состояние микрофлоры кишечника, не только для правильного пищеварения, но и для здоровья организма в целом.

Проблема состоит в том, что большинство врачей не считают кандидоз системным заболеванием. Типичные предписания врача при кандидозе - принимать антибиотик или противогрибковый препарат и это все.

Такой подход является ошибочным и, обычно, неэффективным в долгосрочной перспективе. Антибиотики не помогают избавиться от грибкового заболевания типа кандидоза и могут даже усугубить болезнь. Противогрибковый препарат уничтожает активные дрожжевые организмы, которые являются причиной проблемы и, когда пациент прекращает принимать препарат – споры грибков на которые препарат не действует начинают развиваться превращаясь в зрелые грибки.

При длительном течении кандидоза, дрожжевые грибки могут настолько укоренится в тканях и органах организма что потребуются месяцы лечения противогрибковым препаратом, чтобы добиться существенных изменений.

Так как данное заболевание связано в первую очередь с неправильным питанием лучше всего для его диагностики использовать приведенные выше симптомы и далее следовать диете и образу жизни которую мы обсудим ниже. Это как раз тот случай когда лечение часто является лучшим диагнозом. Если симптомы исчезнут при смене питания и приеме некоторых добавок вы будете иметь точный диагноз. А если сделанные изменения не полностью устранят ваши симптомы, вы все равно увидите некоторые неожиданные преимущества от употребления более здоровой пищи и можете получить дальнейшие указания по лечению кандидоза от профессионалов.

Как лечить?

Лучший способ лечения кандидоза комплексный подход по формуле Прополка – Посев – Питание.

Это означает, что мы сначала устраняем вредные организмы – Прополка, затем вводим полезные организмы – Посев, чтобы восстановить нормальную флору кишечника и, наконец, реализуем долгосрочный план по специальному Питанию для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

Хотя такой подход достаточно простой, его бывает трудно реализовать, особенно, если у вас это заболевание существовало достаточно долго. Например, тяга к сладкому может быть очень сильной, но сладкое в этой программе полностью запрещено.

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