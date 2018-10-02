Я не ожидала такого отклика на предыдущий пост, скажу вам как на духу - поскольку симптомы настолько не специфичны и могут присутствовать при многих расстройствах ЖКТ и не только. Тема актуальна и поэтому сформировала для вас этот супер-полезный пост.

Как диагностировать разрастание грибов в организме и все ли методы достаточно хороши?

Бактериальный посев

Тут подходит все выделяемое организмом - кровь, моча, кал, слюна, сперма, грудное молоко. Является своеобразным "золотым стандартом" позволяющим не только выявить грибы, но и оценить их количество, что важно для определения условно-патогенных возбудителей. Определяет чувствительность к тем или иным антимикотическим препаратам. Нюанс состоит в том, что необходимо соблюсти все правила преаналитического этапа поскольку от этого зависит определение количества Кандиды в исследуемом материале. Также существуют патогенные организмы, а бывают условно- либо непатогенные. Однако при бактериальном выращивании все растут одинаково и это также не придаёт диагностической важности данному методу. Срок исполнения 7-10 дней – не быстро.

Микроскопический метод

Здесь можно увидеть преобладание тех или иных форм - безобидных в виде дрожжей или мицелий грибов с наличием гифов. Проводится обследование материала с использованием специальных растворов. Метод не обладает диагностической точностью поскольку не позволяет достоверно выявить возбудителя. Некоторые non-albicans виды не формируют псевдо-гифов и гифов, и их не видно при световой микроскопии. Аналитическая точность данного метода для выявления грибов Кандида - 35-45% и они часто бывают ложно-отрицательные.

Мазок и ПЦР

Метод прямого определения возбудителя с диагностической чувствительностью до 90% и специфичностью 98%. Важным аспектом является то, что можно провести видовую дифференцировку грибов рода Кандида, то есть обнаружение non-albicans видов.

Поэтому ПЦР-тест системы, выявляющие только C.albicans обладают высосокй специфичностью, но низкой чувствительностью, так как пропускают non-albicans виды.

В то же время ПЦР-тест системы выявляющие C.spp обладают высокой чувствительностью, но низкой специфичностью, поскольку выявляют виды не имеющие диагностического значения, что приводит к ложно-положительным результатам.

Также минусом данного метода является то, что определяется только вид гриба, но не количество.

Новости Секретная миссия кишечника

Определение иммуноглобулинов G

Данный метол позволяет оценить наличие системного кандидоза. Повышаются иммуноглобулины через 2 недели после развития заболевания и снижает при эффективной терапии. Сам по себе метод неэффективен поскольку и у здоровых людей будет повышен титр данных антител, поскольку, как мы помним, Кандида живет в каждом человеке.

Потому его необходимо сопоставлять с данными других методов обследования, указанных выше. И использовать его с целью оценки правильности терапии ( то есть до, в процессе и после лечения). Если же вы, наплевав на рекомендации, решили сдавать только иммуноглобулины, отрицательный результат не опровергает диагноза местного либо системного кандидоза, а положительный не подтверждает.

Сейчас существует метод качественной и количественной диагностики – масспектрометрия биоценоза кишечника по Осипову.

Исследование производится на всех жидкостях организма. Наверное, самый оптимальный метод по времени и по качеству. К сожалению, мы пока похвастаться данной методикой не можем, но надежда есть.

Домашний тест на слюну

Народный способ с небольшой прогностичной точностью и имеющий много недостатков.

Как он проводится?

Утром, натощак, и не чистив зубы плюньте в стакан с водой комнатной температуры На протяжении последующего часа наблюдайте за тем, как ведет себя слюна в воде:

"Струны" воды спускаются на дно стакана или слюна выглядит слишком мутной – возможно у вас есть разрастание Кандиды.

Взвесь слюны плавает в воде – в таком случае у вас вероятнее всего с концентрацией Кандиды в организме все в порядке.

Новости Как поддержать кишечник при приеме антибиотиков

Как работает этот тест?

При нахождении кандиды сугубо в кишечнике в виде дрожжей (помните, что она обычный житель нашего "городка") – с концентрацией её в организме все в порядке.

По разрастании же грибов, они могут подниматься выше по ЖКТ достигая полости рта. В таком случае, на языке и внутренней поверхности щек образуется белый налет, который вы и сплевываете в стакан с водой и он, являясь тяжелее воды – опускается на дно. Но, у данного метода есть множество недостатков:

При наличии пищевой непереносимости или вы недавно съели молочные продукты – слюна будет густой и возкой.

Недостаточное потребление воды также даст ложно-положительный результат.

Также существуют анкеты с вопросами, касающимися выявленных у себя симптомов кандидоза - сугубо субъективный метод диагностики.

Еще больше усложняет дело то, что существуют десятки видов кандиды, но большинство и без того ограниченных исследований были направлены только на Candida albicans. Более того, исследования показали, что хронический кандидоз почти невозможно полностью диагностировать с помощью лабораторных тестов, измеряющих иммунный ответ, так как он часто подавляет иммунную системы создавая "иммунологическую толерантность".

Поэтому первое, что мы можем сделать – это прислушиваться к своему организму, понаблюдать за симптомами и при подозрении на кандидоз начинать мероприятия начинать мероприятия по его устранению.

Читайте на OBOZREVATEL, о влиянии стресса на ЖКТ