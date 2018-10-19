Люди без ЩЖ делятся на 3 типа:

1.У кого был рак и кому удалена вся ЩЖ вместе с паращитовидными;

2.У кого удалена вся ЩЖ, но оставлены паращитовидные железы;

3.У кого удалена только одна доля.

Гипотиреоз

У всех возникает послеоперационный гипотиреоз в разной степени выраженности. В первом случае добавляется еще послеоперационный гипопаратиреоз. В третьем случае некоторое время может сохраняться эутиреоз за счет здоровой половины, но часто со временем все равно развивается гипотиреоз.

И эти состояния нужно компенсировать. И конечно же с помощью заместительной терапии.

В нашей стране используется только монотерапия тироксином, который не может полностью восполнить потребность в гормонах.

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Я считаю, что всем людям с удаленной ЩЖ идеальным будет назначение натуральных щитовидок (НДТ). Поскольку удалена ткань ЩЖ, то имеется дефицит не только Т4, но и Т3, Т2, Т1 и кальцитонина. Все эти вещества участвуют в общем метаболизме и они все важны для высокого качества жизни.

Если вы на тироксине и ваше состояние вас не устраивает, то ищите врача, который бы вел вас на НДТ или хотя бы добавил бы Т3. Хотя вы и сами можете перейти на такую терапию.

НДТ можно купить только за бугром (Канаде, но чаще в Тайланде. В США практически не реально). Альтернативным вариантом НДТ является комбинированная терапия Т4+Т3. Эти препараты достать уже легче, но все равно за границей.

Дозы подбираются индивидуально по анализам ТТГ, свТ3, свТ4, а также по самочувствию и утренней температуре под языком (она должна быть 36,6)

Но,есть свои особенности у пациентов после операции по поводу рака ЩЖ.

Если для всех нужно держать уровень ТТГ в нормальном диапазоне 0,4-2,0 мЕд/л, то для этих пациентов ТТГ должен быть полностью подавлен, т.е. практически 0. Это нужно, чтобы ТТГ не вырастил раковые клетки, которые могли остаться в зоне ЩЖ или которых унесло кровотоком в другие ткани. И такой ТТГ поддерживается в течении 5 лет, после чего человек переходит на обычный прием.

Гипопаратиреоз

У кого удалены паращитовидные железы нужно дополнительно принимать препараты кальция и витамина Д, поскольку именно паращитовидные железы регулировали кальциевый обмен. Это уже пожизненно. Назначаются препараты солей кальция (глюконата, карбоната, цитрата, лактата, хлорида) и D3.

Дозы также подбираются индивидуально по уровню ионизированного кальция в крови, уровня его выведения с мочой и уровнем витамина Д, ну, и конечно по жалобам (судороги, ползание мурашек по коже, сухость кожных покровов, нарушения роста волос и ногтей, изменения тканей зубов, боли в сердце, сердцебиение, спастические сокращения гортани и бронхов, нарушение глотания, рвота, нарушение стула и даже повышение температуры тела с ознобом).

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Контроль рецидива

Также онкобольным необходимо регулярно контролировать уровень тиреоглобулина - это маркер рецидива, он должен быть менее 5 нг/мл в течении первых 5 лет. Контроль УЗИ назначается через месяц после операции и далее раз в год.

Можно ли заниматься спортом?

Можно.

Можно ли загорать и отдыхать на море?

Можно.

Можно ли колоть ботокс и гиалуронку?

Можно.

Человек с хорошо подобранной терапией и вниманием к своему здоровью мало отличается от человека с щитовидной железой. У него нет никаких ограничений.

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