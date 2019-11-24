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/ Эндокринология

Как распознать сахарный диабет: названы главные симптомы

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Резкое снижение веса, чувство жажды и сонливость могут быть индикаторами сахарного диабета.

Как передают "Подробности", от болезни страдает около 6% населения Земли. Однако раннее выявление диабета позволяет существенно увеличить продолжительность жизни больных и предотвратить развитие многих осложнений.

Симптомы сахарного диабета 1 типа

  • Быстрая потеря веса;

  • Чувство постоянной усталости;

  • Сонливость;

  • Жажда;

  • Частые позывы к мочеиспусканию.

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Симптомы сахарного диабета 2 типа

  • Сухость во рту и жажда;

  • Снижение веса;

  • Обильное мочеиспускание;

  • Постоянная усталость, сонливость, чувство слабости, раздражительность;

  • Ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей;

  • Значительная внезапная потеря веса, несмотря на высокий аппетит;

  • Тошнота, иногда - рвота.

сахарный диабет, иллюстрация

сахарный диабет, иллюстрация

unn.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие ежедневные привычки могут спровоцировать развитие диабета.

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