Как распознать сахарный диабет: названы главные симптомы

Резкое снижение веса, чувство жажды и сонливость могут быть индикаторами сахарного диабета.
Как передают "Подробности", от болезни страдает около 6% населения Земли. Однако раннее выявление диабета позволяет существенно увеличить продолжительность жизни больных и предотвратить развитие многих осложнений.
Симптомы сахарного диабета 1 типа
Быстрая потеря веса;
Чувство постоянной усталости;
Сонливость;
Жажда;
Частые позывы к мочеиспусканию.
Симптомы сахарного диабета 2 типа
Сухость во рту и жажда;
Снижение веса;
Обильное мочеиспускание;
Постоянная усталость, сонливость, чувство слабости, раздражительность;
Ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей;
Значительная внезапная потеря веса, несмотря на высокий аппетит;
Тошнота, иногда - рвота.
сахарный диабет, иллюстрация
unn.com.ua
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