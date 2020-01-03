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/ Эндокринология

Как мелатонин влияет на женский организм

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На сегодняшний день влияние мелатонина на гормональное здоровье женщины активно изучается и полученные знания начинают применятся гинекологами и репродуктологами на практике.

Установлена взаимосвязь между уровнем половых гормонов и концентрацией мелатонина: эстрогены и прогестерон могут смещать пик секреции мелатонина. В свою очередь, от уровня мелатонина зависит активность рецепторов эстрогенов и прогестерона.

Репродуктивное здоровье: мелатонин контролирует процесс овуляции и уровень прогестерона. В доминантном фолликуле выявляется высокая концентрация мелатонина, в разы выше чем в крови. Для чего? Разрыв фолликула – это локальная воспалительная реакция с высоким содержанием свободных радикалов. Мелатонин выступает как антиоксидант, защитник генетического материала яйцеклетки, вышедшей из лопнувшего фолликула. Женщинам с трудностями в наступлении беременности, будет не лишним оценить уровень мелатонина.

Гиперплазия эндометрия без атипии: ряд исследований показал эффективность сочетания стандартной терапии прогестагенами с мелатонином. Такая терапия позволяет нормализовать уровни половых гормонов в 87% случаев и предотвратить развитие гиперплазии.

Применение мелатонина позволяет снизить интенсивность тазовых болей на 39% у пациенток с эндометриозом.

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Мелатонин контролирует процесс овуляции и защищает яйцеклетку

Мелатонин контролирует процесс овуляции и защищает яйцеклетку

Коллаж

Предменструальное дисфорическое расстройство – перепады настроения, раздражительность, напряжение, нарушение сна перед менструацией. Знакомо такое состояние? У женщин с подобными нарушениями выявляются низкие уровни мелатонина в ночные часы. Добавление мелатонина в этот период значительно может улучшить самочувствие женщины.

Климактерический синдром – приливы, сердцебиение, повышение давления, нарушения сна у женщин в менопаузе. Известно, что с возрастом уровень мелатонина снижается. Чем тяжелее климактерический синдром, тем более низкие уровни мелатонина определяются. В таких случаях , к стандартной заместительной гормональной терапии можно добавлять мелатонин, в некоторых исследованиях было показано, что при лёгких формах мелатонин даже в монотерапии давал значительное улучшение самочувствия.

Как подтвердить дефицит мелатонина?

Можно посмотреть его уровень в слюне поздно вечером или ночью; еще лучше оценить его колебания в течение суток, может быть нарушен ритм секреции гормона: ночью он не будет достигать максимальных значений, а днем будет оставаться высоким.

Помним, что этот гормон со своими показаниями и противопоказаниями, дозировками, длительностью приема ВСЕГДА нужно обсуждать с врачом!

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Автор
Наталья Либеранская Наталья Либеранская
Тема
Здоровье
Тег
женщины
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