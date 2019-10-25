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/ Эндокринология

Барометр организма: эндокринолог – о щитовидке и ее влиянии на интеллект и здоровье

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Почему щитовидку называют "барометром организма"? К чему могут привести нарушения работы этого органа и как понять, что происходит что-то не то? Как связан йододефицит и бесплодие, депрессии, панические атаки и рак? Как мама может повлиять на то, чтобы ее ребенок был здоровее и умнее?

О щитовидке, йододефиците и пути к здоровой жизни и разумной нации говорим с украинским ученым-эндокринологом, доктором медицинских наук, профессором, Заслуженным врачом Украины, руководителем отдела профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии МЗ Украины Владимиром Панькивом.

Владимир Панькив

Владимир Панькив

Факты

- Владимир Иванович, прежде всего – давайте выясним, что же это за орган такой, щитовидная железа. Зачем она нужна человеку?

- Щитовидная железа – это маленький орган в форме бабочки, расположенный на передней части шеи.

Но несмотря на маленькие размеры, мы называем щитовидку барометром человеческого организма. Ведь именно эта железа регулирует обмен веществ и прямо отвечает за нашу физическую работоспособность, интеллектуальную деятельность, скорость принятия решений во взрослом возрасте. Она отвечает за то, как мы растем и физически развиваемся с детства, как мы учимся, как быстро способны воспринимать, обрабатывать и усваивать информацию. От нее даже наше настроение зависит!

- То есть мы чувствуем влияние щитовидной железы фактически с первых дней после рождения?

- Даже раньше. Именно гормоны щитовидки отвечают за уровень IQ и за то, чтобы в фенотипе конкретного человека был реализован весь генотип. Проще говоря, от того, как сработает щитовидка, зависит, насколько человек унаследует гениальность предыдущих поколений.

Закладывается это еще на этапе формирования плода. Сначала ребенок в утробе матери развивается за счет материнских гормонов, формирование собственной щитовидной железы плода начинается с 10-12 недели беременности, а работать же этот орган у ребенка начинает на 16-18 неделе беременности.

Именно поэтому очень важно не просто с начала беременности, а еще с момента ее планирования сделать УЗИ этого органа, определить, все ли нормально со щитовидкой у матери, достаточен ли у нее уровень гормонов Т3 и Т4, которые производит щитовидная железа.

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- А если при формировании щитовидки у ребенка что-то идет не так – чем это грозит?

- Если ребенок рождается без щитовидки (такое случается), либо в ее работе есть какие-то проблемы, или она работает не в полную силу – это чревато серьезными последствиями: от более или менее выраженных когнитивных или физических расстройств (если этот орган не работает на половину или на треть) – и до крайней степени, кретинизма.

И именно поэтому важно контролировать, что происходит с щитовидкой. Так же, как мы следим за уровнем заряда нашего мобильного телефона. В случае со щитовидкой контроль "уровня заряда" - это определение уровня тиреотропного гормона, то есть ТТГ.

- А когда мама имеет какие-то проблемы – на ребенке это отразится?

- Безусловно. Первое, он не сможет реализовать всю генетику на 100%. И какая бы гениальная информация там в генах не была закодирована, ребенок, который не получает в первый триместр беременности в утробе нормального количества гормонов щитовидной железы от матери, сможет ее реализовать лишь процентов 20-50.

Более того, если функция щитовидки снижена или повышена - беременность вообще может не наступить.

- А как определить, повышенная эта функция или снижена?

- Обычно функция щитовидки оценивается по уровню ТТГ, его норма 0,4-4 международных единиц на литр (мЕд/л). Если ТТГ выше 4 мЕд/л - щитовидка не дорабатывает, ее функция снижена, если менее 0,4 мЕд/л – это сигнал возможной гиперфункции.

Но когда мы говорим о планировании беременности и о собственно беременности, то норма - от 0,2 до 2,5 мЕд/л. Если ТТГ выше 2,5, или ниже 0,2 мЕд/л беременность в большинстве случаев не наступает. Организм себя просто перестраховывает от того, чтобы не пострадал плод. Но как только мы нормализуем ТТГ соответствующими препаратами – женщина может забеременеть.

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- Чем могут быть вызваны расстройства щитовидной железы?

- Больше всего на щитовидку влияют дефицит йода в организме, генетика и стрессы.

Дело в том, что сырьем для образования гормонов щитовидки является йод. Недостаток этого микроэлемента приводит к своеобразному "голоду": железе просто не из чего производить гормоны. Чтобы больше захватить этого жизненно важного для своей деятельности микроэлемента, щитовидка увеличивается в объеме. И в результате возникает зоб.

Щитовидка чувствительна к радиации. Поэтому после Чернобыля нам надо особенно внимательно следить за этим органом. Когда белорусы недавно начали строить атомную станцию у границы с Литвой – в Литве тут же начали закупать препарат йода, чтобы каждый человек, живущий в той зоне, имел в доме таблеточку на случай какой-то катастрофы.

- А мы, несмотря на Чернобыль, до сих пор этим пренебрегаем...

- У нас и без Чернобыля ситуация не самая лучшая. Нигде в Украине – даже в Одессе, Ялте или Мариуполе – нет нормального йодного обеспечения. И эта картина усиливается последствиями аварии на ЧАЭС, плохой экологией, некачественной водой, которую мы потребляем, и дефицитом или избытком других микроэлементов.

- Например?

- Недостаток йода усиливается нехваткой, прежде всего селена. А в регионах, где открытым способом добывалась сера (например, в Яворовском районе на Львовщине) фиксировался избыток кадмия, серы и хлора – антагонистов йода. И в тех регионах наблюдался всплеск случаев рака щитовидной железы.

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- Вы упомянули, что дефицит йода и спровоцированные им расстройства работы щитовидки влияют даже на наше настроение. Каким образом это происходит?

- Когда "батарейка" разряжается – человек впадает в апатию, какой-то пессимизм. Если функции щитовидной железы снижены – уже после обеда мы чувствуем сонливость, наша работоспособность снижена. Это – гипотиреоз, от которого страдают около 2% взрослой популяции в мире. В Украине статистика свидетельствует о менее 0,5%, но не потому, что у нас ситуация лучше, а потому, что гипотиреоз просто не обнаруживают.

Гипотиреоз иногда путают с анемиями, а он даже может привести к нарушению менструального цикла вплоть до аменореи (отсутствия месячных. – Ред.) уже в 35 лет. При таком расстройстве возможен даже климакс у женщин 35-40 лет, нарушение обмена жиров в организме и депрессия.

Но есть еще такое понятие, как "скрытый гипотиреоз", который имеют от 10 до 20% взрослых.

- А что означает "скрытый гипотиреоз"?

- Это значит, что гормоны еще в норме, но уже ТТГ, как дирижер того эндокринного оркестра, который руководит всеми железами - увеличивает продукцию, чтобы стимулировать щитовидку работать лучше. Это состояние на грани нормы и патологии. Но он является причиной 10-15% депрессий, анемий и всего того, о чем я говорил.

И такая депрессия лечится не антидепрессантами, а нормализацией работы щитовидки. Так же, как вызванная гипотиреозом анемия снимается не препаратами железа, например, а налаживанием функции щитовидки. И перебои с менструальным циклом, и нарушения репродуктивной функции требуют не женских половых гормонов, а лечения все той же щитовидной железы.

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- Что будет, если ничего не делать? Не устранять нарушения функции щитовидки, не компенсировать дефицит йода – к чему это может привести?

- К дальнейшему снижению работоспособности, сонливости днем и бессонницы – ночью. Из видимых симптомов гипотиреоза – сухость кожи, особенно на локтях, трещины на стопах, выпадение или ломкость волос, нарушение цикла у женщин и снижение интереса к противоположному полу у мужчин.

У детей ухудшается способность к запоминанию. У взрослых страдает скорость принятия решений, способность воспринимать прочитанное, появляется забывчивость. В возрасте 40+ появляется головокружение. Ведь недостаточная работа щитовидки способствует более быстрому развитию атеросклеротических изменений, проще говоря, откладыванию "блях на сосудах". Через снижение обмена веществ, в организме остается около 20% недоокисленных продуктов, и организм "зашлаковывается". Соответственно, сосуды сужаются, а артериальное давление повышается. Увеличивается риск инфарктов, инсультов и т.д.

Проявляться гипотиреоз также может в онемении пальцев рук и ног, в снижении иммунитета и частых ангинах и простудах, так как щитовидка очень сильно влияет на иммунную систему, в увеличении веса.

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- А если функция повышена?

- Тогда это наоборот похудение. И панические атаки, от которых сейчас, по данным психиатров, страдает около 30-45% взрослого населения. Люди живут в состоянии хронического стресса, это приводит к истощению нервной системы.

Проявляется в постоянном частом сердцебиении, даже когда человек находится в состоянии покоя. В резком похудении и нарушениях менструального цикла. Это ощущение давления в глазах, появление определенной степени пучеглазия. И боль в щитовидке – так называемый подострый тиреоидит. Проявляется болью в передней части шеи – при глотании или прикосновении.

То есть, клинические проявления заболеваний щитовидной железы очень разнообразны. И врач, который осматривает человека впервые, должен оценить все. Тем более, что щитовидка доступна для пальпации, а УЗИ этого органа можно сделать в любой точке Украины.

Учитывая, что Украина пока – единственная страна в Европе, где нет программы профилактики йодного дефицита, проблема остается на откуп самих людей.

- И это – одна из ключевых проблем сейчас, верно?

- Именно так. Потому что страдают, прежде всего, дети, которым йод нужен для роста и развития, для реализации всех возможностей. Йододефицит приводит к снижению IQ. Мы проводили исследования в Прикарпатье, на Буковине, там, где есть дефицит йода. Проводили простые тесты с детьми 12-14 лет – и фиксировали снижение IQ на 10-15% от стандартных показателей.

Кроме того, в Украине сейчас количество пар, страдающих от бесплодия или каких-то проблем с рождением детей, уже перевалило за 50%. Гинекологи уже говорят, что с такими темпами противозачаточные таблетки скоро станут ненужны – дай бог, чтобы ребенок вообще был...

Патологии щитовидной железы, узлы, мастопатия в груди, фиброзно-кистозные опухоли органов малого таза у женщин – это все связано. Так же как и неврологические расстройства. Ко мне, например, обратилась женщина с тяжелыми кризисами, которые сопровождались страхом смерти, психиатры уже ее достаточно жестко лечили, капали тяжелые нейролептики. А причина была – в щитовидке.

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Очень часто нормализация работы щитовидки за 2-3 недели позволяет эти проблемы снять. Устранить их причину. Именно поэтому я настаиваю: врач любой специальности, начиная лечение любой болезни у человека, прежде всего должен определить функциональное состояние щитовидной железы: определить уровень тиреотропного гормона и сделать УЗИ. Это не занимает много времени и не требует каких-то больших денег. Но это надо делать обязательно, хотя бы раз в год. В наших условиях – с детства – и на протяжении всей жизни.

- Мы говорим о том, что Украина страдает от йододефицита. Насколько серьезен этот дефицит? Есть ли какие-то научные исследования по этому поводу?

- Последнее централизованное исследование проводил Институт эндокринологии в 2003 году. По всей Украине исследовалось содержание йода в моче людей, характеризующий обеспечение йодом. Норма составляет 100-300 мкг на литр. В Украине же средний показатель составлял 88 мкг на литр. То есть уже тогда фиксировался легко-умеренный дефицит йода по всей стране. И он был, есть и будет. Потому что проблему никто не ликвидирует. Йододефицит будет существовать столько, сколько будет существовать человечество. Хотя устранить его очень легко и доступно.

Несколько лет назад на уровне Всемирной организации здравоохранения было определено, что йодурия (содержание йода в моче) для беременных – от 150 мкг и выше. Для школьника – не менее 100 мкг. В то же время во время исследований во Львовской и Тернопольской областях мы фиксируем от средней до легкой формы йододефицит у 70% беременных женщин. Это сказывается и на течении беременности и родов, и на здоровье новорожденных. И, учитывая негативные экологические факторы и отсутствие централизованной программы по обеспечению йодом, ситуация, вероятно, только ухудшается.

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- Что же делать? Йодированная соль и морепродукты помогут?

- Йодированную соль у нас люди потребляют по желанию. Но мы рекомендуем ее для приготовления исключительно холодных блюд и в разумных количествах – не более 6 г в сутки, а для гипертоников – не более 2-3 г. В горячих блюдах она не будет давать никакого эффекта.

Морепродукты. Во-первых, сейчас они не так уж и доступны по цене. Во-вторых, вопросы вызывает качество морепродуктов. А в-третьих, значительная часть морепродуктов, в частности, красная рыба или лососевые, выращивается на фермах. И содержит на 40-80% меньше йода и витамина Д, чем такая же рыба, выловленная в океане.

К тому же, люди верят в различные мифы. Например, что речная рыба или продукты, выращенные на нашей земле, содержат йод. Откуда там йоду взяться, если в украинских почвах его нет? Именно поэтому у вегетарианцев проблема йододефицита стоит еще острее, чем у мясоедов. Поскольку в мясе йода хоть немного есть.

Или перепонки орехов. Йодом там не очень-то и пахнет. Но мы не запрещаем. Во-первых, они имеют прекрасное действие против глистов. А во-вторых, если настаивать эти перепонки на спирту и принимать по столовой ложке три раза в день – это только добавит настроения. Это шутки, конечно. Если же серьезно, то, как я и говорил, это вряд ли может служить источником йода.

Некоторые считают, что при йододефиците помогает ношение янтарных бус. Если они вам к лицу – носите на здоровье. Щитовидке это не повредит. В отличие от приложения пчел или пиявок узлы в щитовидке или смазывания шеи йодом. Это уже шарлатанство.

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- Как же этот дефицит в йоде восполнять?

- Оптимальный выход – прием препаратов, содержащих физиологическое количество йода. Особенно детям и женщинам. И обязательно – при планировании беременности, вынашивании ребенка и до окончания периода лактации.

Причем принимать эти препараты лучше постоянно, а не какими-то краткосрочными курсами. Потому что йодный дефицит не ликвидируется. Если не проводить профилактику, он никуда не исчезнет. В Украине проблема обострилась, начиная с 1990-х. И сейчас имеем последствия: рост узловых зобов, рака щитовидной железы, гипотиреоза, тиреотоксикоза, нарушения репродуктивного здоровья у женщин...

При отсутствии государственной программы, украинцы должны сами позаботиться о себе. И обеспечивать себя и своих детей физиологическими дозами йода. Для беременных это 200 мкг йода, для школьников, в зависимости от возраста – 90-100 мкг. Хотя бы в период наибольшего дефицита, с сентября-октября – до апреля-мая. Мамам – от момента зачатия и до окончания кормления грудью, потому что ребенок, которое в йоде больше всего нуждается, получает его с молоком матери.

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- Возможны ли передозировки йодом?

- Практически нет. Потому что наши почки лишний йод выводят буквально за сутки. При рентген-контрастных процедурах мы получаем йод в количестве, в сотни, а то и тысячу раз превышающем суточную норму. Но щитовидка себя уважает и от лишнего быстро организм избавляется.

Поэтому следует принимать препараты йода. Особенно зимой, когда организм как никогда нуждается в гормонах щитовидной железы. Тогда не будет ни сонливости, ни депрессии, ни апатии – только жизненный тонус. Что касается детей – от приема препаратов йода они не станут умнее или мудрее. Но их физическая активность возрастет. Как и способность к запоминанию и обучению.

Кроме того, важно принимать йод в комплексе с селеном. Особенно, если человек имеет склонность к аутоиммунным заболеваниям. Именно поэтому сейчас наибольшей популярностью пользуется препарат "ЙоСен". Во-первых, он удобен, так как содержит оптимальные дозы йода для взрослых, детей и беременных женщин – очень хорошо там дозы подобраны. Во-вторых, доступен по цене.

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Раз мы не имеем программы государственной, человек должен сам позаботиться об адекватном обеспечении своего организма йодом. Учитывая ситуацию, йод в нашей стране не повредит никому. Тем более, что речь идет не только о самочувствии и здоровье конкретного человека, но и об IQ всего общества. Ведь даже если бы мы завтра начали внедрять государственную программу йодирования – первые результаты увидим только в следующем поколении.

Поэтому: следить за своим организмом, обеспечивать свою щитовидку йодом и хотя бы раз в год проходить УЗИ и определять уровень ТТГ. Это не долго, не трудно и не дорого. Мы же на ТО свою машину возим ежегодно – так почему же собственное тело, собственное здоровье нас интересует меньше груды металлолома?

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Темы
Здоровье женское здоровье Оздоровление Здоровье новорожденного Жить здорово
Место
Украина
Тег
Йод
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