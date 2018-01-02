Инъекции не нужны! Ученые изобрели альтернативу инсулину

Исследователи разработали метод, который дает пациентам дозу инсулина без инъекций.

По информации ZIK.ua, новое изобретение использует природное вещество, полученное из бурых водорослей, и обеспечивает организм инсулином без необходимости делать ежедневные инъекции.

Исследователи National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering разработали инновационную биохимическую формулу минерализованных соединений, которые регулируют уровень сахара в крови в течение нескольких дней.

Опыты, проведенные на мышах, показали, что пластырь биохимически сформирован из растворимых микроигл и может автоматически влиять на уровень глюкозы. Пластырь состоит из материала под названием альгинат, полученный из бурых водорослей. Вместе с другими инсулиностимулируищими веществами с помощью микроигл он попадает в организм пациента.

Ученые поместили альгинат вместе с екзендином-4 и глюкозооксидазою на один пластырь. Эти соединения взаимодействуют с кровью и вызывают секрецию инсулина. Каждая из них сочетается с фосфатной минеральной частью, которая стабилизирует соединение, пока она не станет нужной.

Согласно сообщениям, когда сахар в крови повышается за пределы допустимого уровня, он вызывает реакцию фосфата меди и глюкозооксидазы внутри пластыря, что вызывает небольшую кислотность. Это заставляет фосфат кальция высвободить определенную часть ексендина-4 и привести в норму уровень сахара. Следовательно, когда уровень глюкозы в организме возрастает, в пластыри срабатывает высвобождения ексендіну-4, что вызывает всплеск инсулина в организме и урегулирование уровня глюкозы в крови. Когда ее уровень возвращается к норме, выпуск екзендина-4 прекращается.

Исследователи продемонстрировали, что на полдюймовом пластыре содержится достаточное количество лекарственного средства для контроля за уровнем сахара в крови мышей в течение недели.

Как ранее сообщал "МедОбоз", ученые установили возможные причины появления сахарного диабета.