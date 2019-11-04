Хандра и голод: названы необычные признаки сбоев щитовидки

Сбои в эндокринной системе, в частности, в работе щитовидной железы, никогда не проходят бесследно. И часто начало нарушений проявляется совершенно нехарактерными признаками, например, переменами в настроении и нарушением аппетита.

MedOboz выяснил у терапевта Натальи Гордиенко, какие неприметные признаки могут стать поводом для направления пациента на УЗИ щитовидки и к эндокринологу.

При сбоях в щитовидке может одолевать усталость или раздражительность АиФ

Хандра

Уныние, хандра, плаксивость или даже апатия, не отступающие несколько дней подряд, могут намекать на гипофункцию щитовидной железы. В таком случае дело в нехватке веществ, регулирующих уровень гормонов "хорошего настроения", в том числе и серотонина.

Сонливость

Постоянная слабость, вялость, сонливость и нежелание заниматься привычными делами (даже теми, которые приносят удовольствие), также могут предупреждать о нехватке гормонов щитовидки. Из-за их дефицита до мышц не доходят сигналы о необходимости активно работать.

Вспыльчивость

Нехарактерная для вас возбудимость часто предупреждает о гиперфункции щитовидки. В таком случае она вырабатывает слишком много гормонов, которые помимо своих основных функций еще и излишне возбуждают нервную систему.

Бессонница

Также может являться сигналом избытка гормонов щитовидки. Как уже говорилось, они излишне возбуждают нервную систему, от чего усиливается тревожность и нарушается сон.

Нарушение потенции

Гормональная система, как и любая другая в организме, тесно связана с остальными. Потому при сбоях на уровне щитовидной железы, страдает и выработка половых гормонов, что напрямую сказывается на либидо. Так, у женщин при нарушениях в щитовидке сбивается уровень эстрогена, у мужчин – тестостерона, потому и у тех, и у других снижается половое влечение и чувствительность во время секса.

Шелушится кожа

При гормональных изменениях происходит нарушение обмена веществ. Поэтому органы и ткани часто страдают от нехватки полезных компонентов. Первой на это может отреагировать кожа – появляется сухость, зуд, шелушение и прочие признаки, которые многие в межсезонье часто списывают на холод.

Постоянных голод

Когда щитовидка вырабатывает слишком много гормонов, ускоряется метаболизм, а значит увеличивается расход энергии. Потому аппетит становится чуть ли не постоянным вашим спутником, при этом вес не прибавляется, а уходит.

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