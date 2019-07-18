Врятовано майже 200 тисяч хворих: досягнення реімбурсації інсулінів в Україні

КИЇВ, УКРАЇНА – 18 липня 2019 року – за два роки роботи система реімбурсації інсулінів стала значним позитивним зрушенням для майже 200 тисяч українців, які живуть з діабетом та потребують терапії препаратами інсуліну, та інших зацікавлених сторін.

Запроваджена модель реімбурсації надала переваги всім зацікавленим сторонам: пацієнти змогли отримувати адресну схему лікування, лікарі-ендокринологи – контролювати перебіг хвороби у пацієнтів, а розпорядники бюджетних коштів – запровадити прозору схему планування та витрачання бюджетних коштів на інсуліни.

Дискусії "Реімбурсація інсулінів: досягнення чи виклик" Be–it Health & Social Impact

Про результати роботи пілотного проекту йшлося на панельній дискусії "Реімбурсація інсулінів: досягнення чи виклик", організованій Міжнародною Діабетичною Асоціацією України, членом міжнародної асоціації International Diabetes Federation. У заході взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я України, міжнародні експерти, громадські організації та пацієнти з діабетом. Експерти прокоментували, в чому переваги реімбурсації для лікарів, пацієнтів та держави.

"До 2017 року закупівлі інсулінів здійснювались на непрозорих тендерах за паперовими списками пацієнтів. Це призводило до того, що мільйони гривень витрачались на тисячі неіснуючих пацієнтів. Завдяки запровадженню електронного реєстра пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, і держава, і місцева влада мають надійні дані для ефективного планування бюджетного фінансування в кожному регіоні. Цього року державним бюджетом передбачено 841 млн грн на відшкодування інсулінів, кожна область і навіть окреме місто чи громада завдяки електронному реєстру можуть заздалегідь планувати кошти на додаткове фінансування цієї потреби з місцевих бюджетів", – прокоментував заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

Олександр Лінчевський, заступник Міністра охорони здоров’я України Be–it Health & Social Impact

Згідно з даними МОЗ України, станом на 1 липня 2019 р. 195 623 людини хоча би один раз отримували інсуліни.

Ірина Кондрацька, експертка МОЗ за напрямком "Ендокринологія", доцент кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика зазначила:

"Перевага системи реімбурсації в тому, що фінансування йде тільки на реально існуючих пацієнтів, які отримують інсулін за електронним рецептом. Для пацієнтів це є однозначно важливим досягненням, адже дозволяє відстежувати кількість пацієнтів, які звернулися до лікаря-ендокринолога та об’єм отриманого ними препарату, і в результаті, стан глікемічного контролю діабету та кількість ускладнень при захворюванні. До позитивних аспектів системи реімбурсації належить також мобільність, адже пацієнт не прив’язаний до місця реєстрації і може у будь-якому місті звернутися до лікаря-ендокринолога, який призначить інсулін, і отримати свої ліки у тій аптеці, де найзручніше це зробити. Звичайно, є велике поле для удосконалення системи реімбурсації. Зокрема, внесення даних до електронного реєстру має бути регулярним та повним. Було б добре запровадити індикатори якості надання медичної допомоги. Також для своєчасного виявлення цукрового діабету в Україні необхідно проводити регулярні скринінги рівня глюкози крові та забезпечувати хворих, що приймають інсулін, тест-смужками для самоконтролю".

Ірина Кондрацька, експертка МОЗ за напрямком "Ендокринологія" Be–it Health & Social Impact

Електронний реєстр для пацієнтів, які потребують інсулінотерапії Be–it Health & Social Impact

Електронний реєстр для пацієнтів, які потребують інсулінотерапії Be–it Health & Social Impact

Попри хороші результати, процес втілення моделі реімбурсації в Україні потребує подальшого доопрацювання. Про це, зокрема, сказала професор Шехназ Караденіз, президент організації International Diabetes Federation в Європі:

"Завдяки представникам International Diabetes Federation в Україні ми маємо можливість стежити за тим, що відбувається в Україні з діабетом. Україна, на жаль, має таку ж високу поширеність діабету, як у загальному в Європі. І що важливіше, більш ніж 40% людей з діабетом не є діагностовані, що призводить до захворювання очей, нирок та інших ускладнень.

Я твердо вірю, що Україна зробила важливий крок у боротьбі з діабетом завдяки запровадженню системи реімбурсації інсулінів. Доступ до необхідних медикаментів дозволить ефективно лікувати хворих, контролювати перебіг захворювання і знижувати ризик серйозних ускладнень у довгостроковій перспективі.

Ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому система відшкодування буде охоплювати все більше пацієнтів з діабетом. І ми також сподіваємося, що питання забезпечення хворих глюкометрами, тест-смужками також будуть вирішені.

Висловлюю подяку Міністерству охорони здоров'я України, лікарям, медичним експертам, пацієнтам, профільним організаціям за зусилля, спрямовані на підвищення якості менеджементу діабету в Україні. Як IDF Europe ми завжди у вашому розпорядженні і готові для подальшої спільної роботи заради пацієнтів".

МОЗ України вручили спеціальну відзнаку за покращення системи забезпечення ліками пацієнтів з цукровим діабетом Be–it Health & Social Impact

Наприкінці дискусії Шехназ Караденіз, президент організації International Diabetes Federation в Європі, спільно з президентом Міжнародної діабетичної асоціації України Людмилою Петренко вручили спеціальну відзнаку МОЗ України за покращення системи забезпечення ліками пацієнтів з цукровим діабетом завдяки запровадженню системи реімбурсації інсулінів та електронного рєєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.

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