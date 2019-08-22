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/ Эндокринология

Добавки рыбьего жира не защищают от диабета

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Согласно новым исследованиям Университета Восточной Англии, жиры омега-3 практически не влияют на риск развития диабета 2 типа.

Это подтверждают результаты систематического обзора, проведенного по заказу Всемирной организации здравоохранения и опубликованного в British Medical Journal, сообщает Medical Хpress.

У людей, которые принимали большее количество омега-3 жиров с длинной цепью (рыбий жир), риск диагностики заболевания был таким же, как и в контрольной группе, где эту добавку не принимали.

Глюкоза крови, инсулин и гликозилированный гемоглобин – это показатели того, насколько хорошо организм справляется с сахарами (метаболизм глюкозы), а также важные показатели риска диабета, которые тоже были схожи у людей, принимающих и не принимающих дополнительное количество рыбьего жира. Наблюдалось постоянное отсутствие влияния омега-3 на любой из этих факторов. Тем не менее, были некоторые (слабые) доказательства того, что, когда люди принимают большие дозы рыбьего жира, они могут испытывать ухудшение метаболизма глюкозы.

Небольшие количества омега-3 необходимы для хорошего здоровья и могут находится в пище. Основными типами омега-3 жирных кислот являются альфа-линоленовая кислота (ALA), эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA). ALA обычно содержится в жирах из растительных продуктов, таких как орехи и семена (грецкие орехи и рапс являются богатыми источниками). EPA и DHA, которые в совокупности называются омега-3 жирами с длинной цепью, естественным образом содержатся в жирной рыбе, такой как лосось и рыбьем жире, включая жир печени трески.

Новости
Причина, симптомы и профилактика диабета 2 типа
Добавки рыбьего жира не защищают от диабета

Иллюстрация

Результаты показывают, что увеличение количества омега-3 с длинной цепью практически не влияло на диагностику диабета или метаболизм глюкозы, но высокие дозы, которые обнаружены в некоторых добавках, могут ухудшить обмен сахаров.

Ранее исследователи показали, что добавки с омега-3 с длинной цепью, включая рыбий жир, не защищают от таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт или смерть.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Теги
диабет Витамины лекарства
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