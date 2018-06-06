Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Диета для щитовидки: что нужно включить в рацион

1.3тЧитать новость на украинском

От того, насколько хорошо работает щитовидка, зависит общее состояние организма. Потому очень важно регулярно следить за ее здоровьем и поддерживать ее функцию.

MEDOBOZ собрал для вас список лучших продуктов для нормализации работы щитовидки. Внесите их в свой ежедневный рацион, и эндокринные сбои вам будут не страшны.

Новости
Проблемы со щитовидкой: что делать, если это аутоиммунное

Морская капуста

Щитовидная железа нуждается в йоде для правильной работы, в частности, выработки достаточного количества гормонов. Нехватка йода может привести к гипотиреозу и увеличению щитовидки. Чаще всего нехватка йода грозит тем, кто придерживает вегетарианской диеты и не употребляет соль.

Чтобы исключить его дефицит, как можно чаще употребляйте морскую капусту. Этот продукт является едва ли не лидером по содержанию этого полезного компонента.

Йогурт

Если морская капуста вам не по душе или вы не можете употреблять ее хотя бы дважды в неделю, внесите в свой ежедневный список маст-хэв продуктов йогурт. В частности, стакан йогурта удовлетворяет половину суточной нормы йода.

Новости
15 признаков проблем с щитовидкой

Молоко

"Молоко за вредность" - все слышали эту фразу? Так вот, молоко не только богато йодом, но еще и обеспечивает организм витамином D, также необходимым для здоровья щитовидной железы. Кроме того, молоко способствует ускорению выведения из организма вредных веществ, причиняющих вред эндокринной системе.

Курица и говядина

И тот, и другой продукт богаты цинком – еще одним веществом, в котором нуждается щитовидка. Его дефицит также может стать причиной падения уровня гормонов щитовидной железы.

Потому включайте блюда из этих видов мяса в свое меню хотя бы трижды в неделю, и о нехватке цинка вам даже думать не придется.

Рыба

Морские обитатели, в частности рыба, также относятся к богатым источникам йода. Многочисленные исследования доказывают, что регулярное употребление рыбы практически исключает проблемы с работой щитовидки (доказано на примере испытуемых, которые живут в приморских районах). Потому скумбрия, лосось, тунец и прочие виды рыб должны стать завсегдатаями вашего стола минимум дважды в неделю.

Новости
Проблемы с психикой? Проверь щитовидку

Яйца

Одно куриное яйцо содержит около 16% суточной порции йода и 20% дневной нормы селена, необходимых для правильной работы щитовидки. Потому привычка есть яйца на завтрак или на обед поможет не только сохранить фигуру, но и избежать неприятностей с эндокринной системой.

Ягоды

Все ягоды – источник антиоксидантов, положительно влияющих на работу щитовидки. Они помогают понизить уровень свободных радикалов, причиняющих вред эндокринной системе и приводящих к падению уровня гормонов щитовидной железы.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, как проверить состояние щитовидки в домашних условиях.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Тема
Здоровье
Объекты
питаниедиета
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины