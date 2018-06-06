Диета для щитовидки: что нужно включить в рацион

От того, насколько хорошо работает щитовидка, зависит общее состояние организма. Потому очень важно регулярно следить за ее здоровьем и поддерживать ее функцию.

MEDOBOZ собрал для вас список лучших продуктов для нормализации работы щитовидки. Внесите их в свой ежедневный рацион, и эндокринные сбои вам будут не страшны.

Морская капуста

Щитовидная железа нуждается в йоде для правильной работы, в частности, выработки достаточного количества гормонов. Нехватка йода может привести к гипотиреозу и увеличению щитовидки. Чаще всего нехватка йода грозит тем, кто придерживает вегетарианской диеты и не употребляет соль.

Чтобы исключить его дефицит, как можно чаще употребляйте морскую капусту. Этот продукт является едва ли не лидером по содержанию этого полезного компонента.

Йогурт

Если морская капуста вам не по душе или вы не можете употреблять ее хотя бы дважды в неделю, внесите в свой ежедневный список маст-хэв продуктов йогурт. В частности, стакан йогурта удовлетворяет половину суточной нормы йода.

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Молоко

"Молоко за вредность" - все слышали эту фразу? Так вот, молоко не только богато йодом, но еще и обеспечивает организм витамином D, также необходимым для здоровья щитовидной железы. Кроме того, молоко способствует ускорению выведения из организма вредных веществ, причиняющих вред эндокринной системе.

Курица и говядина

И тот, и другой продукт богаты цинком – еще одним веществом, в котором нуждается щитовидка. Его дефицит также может стать причиной падения уровня гормонов щитовидной железы.

Потому включайте блюда из этих видов мяса в свое меню хотя бы трижды в неделю, и о нехватке цинка вам даже думать не придется.

Рыба

Морские обитатели, в частности рыба, также относятся к богатым источникам йода. Многочисленные исследования доказывают, что регулярное употребление рыбы практически исключает проблемы с работой щитовидки (доказано на примере испытуемых, которые живут в приморских районах). Потому скумбрия, лосось, тунец и прочие виды рыб должны стать завсегдатаями вашего стола минимум дважды в неделю.

Яйца

Одно куриное яйцо содержит около 16% суточной порции йода и 20% дневной нормы селена, необходимых для правильной работы щитовидки. Потому привычка есть яйца на завтрак или на обед поможет не только сохранить фигуру, но и избежать неприятностей с эндокринной системой.

Ягоды

Все ягоды – источник антиоксидантов, положительно влияющих на работу щитовидки. Они помогают понизить уровень свободных радикалов, причиняющих вред эндокринной системе и приводящих к падению уровня гормонов щитовидной железы.

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