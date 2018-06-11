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Александр Сиволобов
Александр Сиволобов
ПедиатрВсе статьи автора

Диабет у ребенка: тревожные симптомы болезни

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Симптомы диабета 1 типа могут развиться очень быстро, буквально в течение нескольких дней или недель, особенно у детей.

Однако они купируются, когда пациент начинает лечение инсулином. Главными симптомами диабета являются:

  • чувство сильной жажды

  • частое мочеиспускание, особенно ночью

  • чувство сильной усталости

  • потеря веса и мышечной массы

  • зуд в области половых органов или регулярное возникновение молочницы

  • нечёткое зрение в связи с тем, что хрусталик изменяет свою форму

  • медленное заживление ран, порезов и ссадин.

На позднем этапе может появиться рвота или тяжёлое глубокое дыхание. Это опасные симптомы, означающие, что больной требует срочной госпитализации.

Когда требуется немедленно обратиться к врачу?

При развитии следующих симптомов:

  • потеря аппетита

  • тошнота или рвота

  • высокая температура

  • боль в животе

  • запах изо рта: запах похож на запах леденцов или ацетона (как правило, запах чувствуют окружающие, но не сам пациент)

Гипогликемия (низкое содержание глюкозы в крови)

У диабетиков глюкоза в крови может опуститься до крайне низких значений. Это и есть гипогликемия. В большинстве случаев она возникает, когда вводится слишком большое количество инсулина, но также может возникнуть и в случае пропуска приёма пищи, при активных физических нагрузках или приёме алкоголя на пустой желудок.

Симптомы гипогликемии:

  • ощущение дрожи в теле и раздражительность

  • потливость

  • онемение губ

  • слабость

  • голод

  • тошнота.

С гипогликемией можно справиться, съев или выпив что-нибудь сладкое.

Но если ничего не предпринять может проявиться спутанность сознания, невнятная речь и, в конечном итоге, потеря сознания.

В этом случае требуется немедленное введение растворов глюкозы и/или гормона глюкагона. Глюкагон повышает уровень глюкозы в крови.

Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови)

В связи с тем, что люди с диабетом 1 типа не могут производить инсулин, их уровень глюкозы в крови может сильно повышаться. Высокий уровень глюкозы в крови – это гипергликемия.

Симптомы гипергликемии:

  • сильная жажда

  • сухость во рту

  • расплывчатое зрение

  • сонливость

  • частое мочеиспускание.

Нелеченая гипергликемия приводит к возникновению диабетического кетоацидоза. Это серьёзное состояние, при котором тело начинает расщеплять жир и мышцы в качестве альтернативного источника энергии. Эти приводит к повышению кислот в крови, что в свою очередь вызывает рвоту, обезвоживание, потерю сознания и даже смерть.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Александр СиволобовАлександр Сиволобов
Тема
Здоровье
Объекты
диабетздоровьеСоветы врача
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