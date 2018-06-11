Симптомы диабета 1 типа могут развиться очень быстро, буквально в течение нескольких дней или недель, особенно у детей.
Однако они купируются, когда пациент начинает лечение инсулином. Главными симптомами диабета являются:
чувство сильной жажды
частое мочеиспускание, особенно ночью
чувство сильной усталости
потеря веса и мышечной массы
зуд в области половых органов или регулярное возникновение молочницы
нечёткое зрение в связи с тем, что хрусталик изменяет свою форму
медленное заживление ран, порезов и ссадин.
На позднем этапе может появиться рвота или тяжёлое глубокое дыхание. Это опасные симптомы, означающие, что больной требует срочной госпитализации.
Когда требуется немедленно обратиться к врачу?
При развитии следующих симптомов:
потеря аппетита
тошнота или рвота
высокая температура
боль в животе
запах изо рта: запах похож на запах леденцов или ацетона (как правило, запах чувствуют окружающие, но не сам пациент)
Гипогликемия (низкое содержание глюкозы в крови)
У диабетиков глюкоза в крови может опуститься до крайне низких значений. Это и есть гипогликемия. В большинстве случаев она возникает, когда вводится слишком большое количество инсулина, но также может возникнуть и в случае пропуска приёма пищи, при активных физических нагрузках или приёме алкоголя на пустой желудок.
Симптомы гипогликемии:
ощущение дрожи в теле и раздражительность
потливость
онемение губ
слабость
голод
тошнота.
С гипогликемией можно справиться, съев или выпив что-нибудь сладкое.
Но если ничего не предпринять может проявиться спутанность сознания, невнятная речь и, в конечном итоге, потеря сознания.
В этом случае требуется немедленное введение растворов глюкозы и/или гормона глюкагона. Глюкагон повышает уровень глюкозы в крови.
Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови)
В связи с тем, что люди с диабетом 1 типа не могут производить инсулин, их уровень глюкозы в крови может сильно повышаться. Высокий уровень глюкозы в крови – это гипергликемия.
Симптомы гипергликемии:
сильная жажда
сухость во рту
расплывчатое зрение
сонливость
частое мочеиспускание.
Нелеченая гипергликемия приводит к возникновению диабетического кетоацидоза. Это серьёзное состояние, при котором тело начинает расщеплять жир и мышцы в качестве альтернативного источника энергии. Эти приводит к повышению кислот в крови, что в свою очередь вызывает рвоту, обезвоживание, потерю сознания и даже смерть.
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