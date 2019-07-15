Причина, симптомы и профилактика диабета 2 типа

Сахарный диабет 2 типа – это патологическое состояние, при котором организм плохо справляется с превращением углеводов в энергию, что заставляет сахар накапливаться в крови. Со временем это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, слепоты, повреждения нервов и органов, что негативно влияет на качество жизни человека. Эта болезнь поражает людей всех возрастов и ее ранние симптомы слабо выражены. Приблизительно 1 из 3 человек с диабетом 2 типа не знает о своем диагнозе.

Какие признаки появятся первыми?

Часто диабет 2 типа протекает без симптомов и когда они появляются, одним из первых может быть сильная жажда, также наблюдается сухость во рту, больший аппетит, частое мочеиспускание и необычная потеря или увеличение веса.

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К поздним симптомам на фоне повышенного уровня сахара в крови относятся головные боли, нарушение зрения и усталость.

Во многих случаях диабет 2 типа не обнаруживается, но есть серьезные сигналы, на которые необходимо обратить внимание:

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Незамеченным не останется и влияние болезни на сексуальную жизнь, поскольку диабет может повредить кровеносные сосуды и нервы в половых органах. Это может привести к потере чувствительности и затруднить достижение оргазма.

Какие факторы риска диабета 2 типа?

Некоторые из них можно контролировать – это привычки в питании и образе жизни. Избыточный вес, употребление крохмалсодержащих, копченных продуктов, красного и переработанного мяса, жирных молочных продуктов и сладкого могут повысить риски развития заболевания.

Часть факторов человек не может контролировать, сюда относятся:

раса или этническая принадлежность (латиноамериканцы, афроамериканцы, коренные американцы и азиаты имеют больше шансов заболеть диабетом 2 типа);

семейный анамнез (наличие родителя или родного брата с диабетом повышает риски);

возраст 45 лет и старше.

Кроме того, женщины подвержены большему риску особенно если:

был гестационный диабет во время беременности;

вес ребенка был более 4 кг;

имелся синдром поликистозных яичников.

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Почему развивается диабет 2 типа?

У здорового человека инсулин помогает превращать пищу в энергию. Желудок расщепляет углеводы на сахара. Они попадают в кровоток, заставляя поджелудочную железу выделять гормон инсулин в нужном количестве. Это помогает клеткам использовать сахар в качестве топлива.

При диабете 2 типа организм не может правильно использовать глюкозу. Если у человека есть состояние, которое называется резистентностью к инсулину, его организм вырабатывает гормон, но клетки не используют его или реагируют на него так, как надо. Следовательно, в крови уровень глюкозы постоянно повышен. Есть несколько способов контролировать его:

изменить свой рацион и сбросить лишний вес;

заниматься физическими упражнениями;

принимать лекарственные препараты.

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На ранней стадии лечения врач может назначить инсулин и комбинировать его с другими лекарствами. Это может быть эффективным в случае бета-клеточной недостаточности при диабете 2 типа: клетки поджелудочной железы не способны вырабатывать инсулин при высоком уровне сахара в крови. Если это произойдет, инсулин может стать частью повседневной жизни больного.

Также людям с этим заболеванием назначают неинсулиновые инъекции, они заставляют организм вырабатывать инсулин для контроля уровня глюкозы в крови.

Почему уровень сахара в крови имеет значение?

Если не пытаться предотвратить диабет 2 типа с помощью здорового питания и физических упражнений, а также игнорировать первые признаки болезни, можно увеличить шансы развития атеросклероза, сердечного приступа, инсульта, почечной недостаточности, диабетической ретинопатии, заболевания зубов и десен.

Часто со стороны нервной системы наблюдается онемение, боль и покалывание в пальцах рук, ног, что вызвано повреждением нервов. Из-за нарушения притока крови небольшие травмы на ногах могут вызвать язвы или гангрену, что в тяжелых случаях может привести к ампутации.

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