Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Эндокринология

Причина, симптомы и профилактика диабета 2 типа

898 Читать материал на украинском

Сахарный диабет 2 типа – это патологическое состояние, при котором организм плохо справляется с превращением углеводов в энергию, что заставляет сахар накапливаться в крови. Со временем это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, слепоты, повреждения нервов и органов, что негативно влияет на качество жизни человека. Эта болезнь поражает людей всех возрастов и ее ранние симптомы слабо выражены. Приблизительно 1 из 3 человек с диабетом 2 типа не знает о своем диагнозе.

Какие признаки появятся первыми?

Часто диабет 2 типа протекает без симптомов и когда они появляются, одним из первых может быть сильная жажда, также наблюдается сухость во рту, больший аппетит, частое мочеиспускание и необычная потеря или увеличение веса.

Причина, симптомы и профилактика диабета 2 типа

Иллюстрация

К поздним симптомам на фоне повышенного уровня сахара в крови относятся головные боли, нарушение зрения и усталость.

Во многих случаях диабет 2 типа не обнаруживается, но есть серьезные сигналы, на которые необходимо обратить внимание:

Причина, симптомы и профилактика диабета 2 типа

Иллюстрация

Незамеченным не останется и влияние болезни на сексуальную жизнь, поскольку диабет может повредить кровеносные сосуды и нервы в половых органах. Это может привести к потере чувствительности и затруднить достижение оргазма.

Какие факторы риска диабета 2 типа?

Некоторые из них можно контролировать – это привычки в питании и образе жизни. Избыточный вес, употребление крохмалсодержащих, копченных продуктов, красного и переработанного мяса, жирных молочных продуктов и сладкого могут повысить риски развития заболевания.

Часть факторов человек не может контролировать, сюда относятся:

  • раса или этническая принадлежность (латиноамериканцы, афроамериканцы, коренные американцы и азиаты имеют больше шансов заболеть диабетом 2 типа);

  • семейный анамнез (наличие родителя или родного брата с диабетом повышает риски);

  • возраст 45 лет и старше.

Кроме того, женщины подвержены большему риску особенно если:

Причина, симптомы и профилактика диабета 2 типа

Иллюстрация

Почему развивается диабет 2 типа?

У здорового человека инсулин помогает превращать пищу в энергию. Желудок расщепляет углеводы на сахара. Они попадают в кровоток, заставляя поджелудочную железу выделять гормон инсулин в нужном количестве. Это помогает клеткам использовать сахар в качестве топлива.

При диабете 2 типа организм не может правильно использовать глюкозу. Если у человека есть состояние, которое называется резистентностью к инсулину, его организм вырабатывает гормон, но клетки не используют его или реагируют на него так, как надо. Следовательно, в крови уровень глюкозы постоянно повышен. Есть несколько способов контролировать его:

  • изменить свой рацион и сбросить лишний вес;

  • заниматься физическими упражнениями;

  • принимать лекарственные препараты.

Причина, симптомы и профилактика диабета 2 типа

Иллюстрация

Причина, симптомы и профилактика диабета 2 типа

Иллюстрация

На ранней стадии лечения врач может назначить инсулин и комбинировать его с другими лекарствами. Это может быть эффективным в случае бета-клеточной недостаточности при диабете 2 типа: клетки поджелудочной железы не способны вырабатывать инсулин при высоком уровне сахара в крови. Если это произойдет, инсулин может стать частью повседневной жизни больного.

Также людям с этим заболеванием назначают неинсулиновые инъекции, они заставляют организм вырабатывать инсулин для контроля уровня глюкозы в крови.

Почему уровень сахара в крови имеет значение?

Если не пытаться предотвратить диабет 2 типа с помощью здорового питания и физических упражнений, а также игнорировать первые признаки болезни, можно увеличить шансы развития атеросклероза, сердечного приступа, инсульта, почечной недостаточности, диабетической ретинопатии, заболевания зубов и десен.

Часто со стороны нервной системы наблюдается онемение, боль и покалывание в пальцах рук, ног, что вызвано повреждением нервов. Из-за нарушения притока крови небольшие травмы на ногах могут вызвать язвы или гангрену, что в тяжелых случаях может привести к ампутации.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Тег
диабет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины