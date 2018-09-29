Нормы потребления витамина В12 и клинические признаки его дефицита

Итак, рекомендуемые суточные дозы витамина В12 составляют 2,4 мкг для взрослых. Обычное суточное потребление витамина B12 средним человеком из развитой страны составляет примерно 5—7 мкг, поэтому человеку без хронических проблем с желудком и кишечником не нужен дополнительный прием витамина.

Важно знать! Кратоковременные болезни не являются причиной принимать витамин В12. Его запасов в организме хватает до четырех-пяти лет.

Симптомы

Клинические проявления недостаточности цианокобаламина неспецифические, к ним можно отнести:

- бледность кожи и слизистых оболочек;

- покалывание и онемение конечностей;

- слабость;

- ухудшение памяти;

- сниженный эмоциональный фон и депрессию;

- нарушения менструального цикла;

- проблемы с пищеварением.

Диагностика

Диагностика дефицита В 12 подразумевает определение уровня витамина В 12 в крови.

Нормы: оптимальным значением является уровень 500-900 пг/мл, Японские учёные говорят о верхней границе нормы в 1300 пг/мл.

Есть ещё исследование на активный В12 (холотранскобаламин), на его долю приходится 10-30 % всего витамина В12 , считается , что именно эта форма усваивается организмом. Активный В12 – наиболее ранний маркёр дефицита В12.

Норма: выше 35 пмоль/л.

Назначается при подозрении на врождённый дефект синтеза В12, при повышении уровня В12 и наличии симптомов дефицита, при почечных заболеваниях.

Исследование метилмалоновой кислоты – достаточно информативный метод, но высокая стоимость и длительность исследования значительно ограничивают применение.

Уровень выше 0,4 мкмоль/л – есть дефицит В12.

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Гомоцистеин может повышаться при дефиците В12, в норме 5-7 мкмоль/л, но повышение может быть также на фоне дефицита фолиевой кислоты и В6.

Лечение:

1. Препараты цианкобаламина: таблетированные формы имеют низкую биодоступность, всего 0,6%, поэтому эту форму лучше применять в инъекционных формах. Преимущество инъекционных форм – быстрое восполнение дефицита В12.

2. Но цианкобаламин – это не активная форма, для усвоения организмом он должен превратиться в метилкобаламин. Иногда этот процесс бывает нарушен, да и требует он много метильных групп, тогда применяем препараты метилкобаламина. Дозы и длительность терапии определяется индивидуально.

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