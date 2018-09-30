Дефицит цианокобаламина может быть обусловлен двумя принципиальными причинами:

Лидирующая причина - недостаток всасывания. Он может быть обсуловлен такими состояниями, как:

Пониженная кислотность желудка (инвазия хеликобактером пилори, прием блокаторов продукции соляной кислоты, состояние после оперативного удаления желудка или его шунтирования при ожирении, стресс, преклонный возраст);

Употребление противодиабетического препарата метформина и его аналогов;

Чрезмерное увлечение кофе: четыре и более чашек кофе в день могут до 15% снизить содержание витамина В12 в организме;

Контакт с закисью азота;

Аутоиммунное поражение слизистой желудка, что в свою очередь приводит к нарушению структуры эритроцитов.

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Так возникает заболевание под названием "пернициозная анемия".

Вторая причина – недостаточное поступление витамина с пищей.

Витамин В12 образно окрестили "мясным витамином". Название говорит само за себя: единственным источником витамина В12 являются продукты животного происхождения (расположу в порядке убывания содержания): печень говяжья, печень свиная, осьминог, сельдь копченая, печень куриная, мидии, скумбрия, говядина, сыр, баранина, потом идут молоко и яйца.

В зоне риска:

Подытожив проблему дефицита витамина В12, выделю 5 основных групп пациентов, которые находят в зоне риска по недостатку цианокобаламина:

1. Вегетарианцы и особенно, веганы.

2. Пожилые люди с хроническими заболеваниями.

3. Пациенты с воспалительными заболеваниями ЖКТ.

4. Пациенты с тяжелые хроническими заболеваниями (пернициозная анемия, болезни желудка со сниженной кислотностью, сахарный диабет).

5. Пациенты, принимающие ряд препаратов, таких как калий, антигиперлипидемические средства, кортикостероидные гормоны, противотуберкулезные препараты, витамин С в больших дозах, метформин.

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