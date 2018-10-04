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Екатерина Санникова
Екатерина Санникова
Детский эндокринолог Все статьи автора

Чтобы быть здоровым, нужно рано ложиться спать

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Мелатонин или гормон сна - мощный хронобиотик, регулирующий биоритмы!

Как вырабатывается?

  • в эпифизе, в головном мозге, в тёмное время суток;

  • независимо от светового дня - в коже, ЖКТ, сетчатке глаз, лейкоцитах, костях;

  • максимальное количество синтезируется в глубокую фазу сна с 21:00 до 02:00 часов ночи.

Интересно, что первые месяцы жизни у ребёнка практически не вырабатывается мелотанин. Он должен поступать с грудным молоком мамы. С третьего месяца начинается его синтез, неуклонно увеличиваясь к 3 годам. С 3-х до 18-20 лет синтез держится на высоком уровне и начинает снижаться с возрастом.

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Влияние

Мелатонин повышает:

- Гормон роста - главный анаболический гормон ночью. Мы во сне растём, худеем, восстанавливаем мышечную ткань.

- Лептин - гормон сытости.

Мелатонин снижает:

- Кортизол - гормон стресса и бодрости;

- Инсулин - гормон, запасающий жировую ткань;

- Грелин - гормон, стимулирующий пищевое поведение;

- Пролактин, ЛГ, ФСГ.

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Также мелатонин оказывает:

- Антиоксидантное действие (гормон молодости);

- Иммуномодулирующее действие. Организм пытается спать, чтобы скорее выздороветь (а мы идём вместо сна на работу);

- Адаптационное действие при смене часовых поясов и климата;

- Нормализует АД, работу ЖКТ.

Таким образом, ранее укладывание – залог здоровья!

Где то до 1,5 лет Мишу укладывала около 18-19 и спокойно делала свои дела до 21. Подъем правда был в 5.30-6.00. Но последний месяц раньше 19.30-20.30 уложить не удаётся. Приходится сдвигать и своё личное время до 23, что не радует.

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Автор
Екатерина Санникова Екатерина Санникова
Источник
Источник:Екатерина Санникова
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