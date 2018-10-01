В настоящий момент приём оральных контрацептивов (ОК) широко распространен. Женщины всё чаще, выбирая метод контрацепции останавливаются на ОК, но и гинекологи их активно назначают с лечебной целью, кажется, что ОК лечат всё: и нерегулярный менструальный цикл, и кровотечения, и эндометриоз, и конечно же СПКЯ, а чтобы сохранить овариальный резерв, косметологи назначают ОК для лечения акне и избыточного роста волос. Чудо таблетки!

Действительно ли ОК лечат, а может просто создают видимость благополучия в организме?

Но не всё так просто оказывается, когда знаешь механизм их действия...

Что делают ОК?

Высокие дозы эстрогена и прогестерона подавляют работу гипофиза и соответственно выработку собственных половых гормонов яичниками, поэтому не происходит овуляция и не наступает беременность. Обратите внимание, снижается выработка своих половых гормонов, т.е эстрогенов, прогестерона и тестостерона! Вот и получается, что у женщины на фоне высоких уровней синтетических эстрогенов и прогестерона, уровень тестостерона оказывается снижен.

Поэтому частыми побочными эффектами ОК являются снижение полового влечения, и яркости ощущений от половой близости, появляются болезненные ощущения и сухость во влагалище, прибавка веса, снижение мышечной массы, депрессия.

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Проблемы в сексуальной жизни приводят к снижению выработки в организме окситоцина, который вызывает чувство привязанности и влюблённости.

Также есть данные, что оральные контрацептивы снижают выработку феромонов, которые делают женщину привлекательной для противоположного пола.

А ещё, после отмены ОК, не факт, что работа своих яичников восстановится, а если женщина ещё планирует беременность? Тут сразу возникает новый диагноз – бесплодие! Его же гинекологи с радостью и энтузиазмом начнут лечить. Одно лечим- другое калечим, да и лечим ли?

Я к чему всё это пишу? Думайте, читайте, задавайте вопросы своим докторам. Гормоны могут спасти жизнь, а могут нанести непоправимый вред, всё зависит от дозы, показаний и здравого смысла.

Будьте здоровы и счастливы!

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