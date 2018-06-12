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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Беременность и щитовидка: о важности йода

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Гипотиреоз НЕ является противопоказанием для беременности, а препараты тироксина для плода безвредны, поскольку являются абсолютным аналогом гормона щитовидной железы, который вырабатывается в организме человека. Конечно, при гипотиреозе в идеале необходимо заранее, ещё на этапе планирования, достичь компенсации, но если беременность наступила, то прерывать ее не нужно.

На этапе планирования желательно достичь ТТГ менее 2,5 (речь о гипотиреозе).

При наступлении запланированной с учетом ТТГ беременности необходимо сразу увеличить дозу тироксина на 25-50%. Цифры средние, поскольку кому-то требуется увеличение на 10%, а кому-то даже на 80%.

Проще сказать так: необходимо увеличить дозу на 25-50 мкг (в зависимости от исходной). Контроль ТТГ и свободного Т4 после увеличения необходимо провести через 4 недели. Как правило, коррекции дозы в начале беременности бывает достаточно, но иногда потребность в тироксине становится еще выше во второй половине беременности (после 20-й недели).

Если беременность не планировалась, то необходимо определить ТТГ сразу после установления факта ее наступления, поскольку может потребоваться коррекция терапии большими дозами.

Обязателен контроль ТТГ каждые 4 недели до 20 недели, и по крайней мере 1 раз между 26 и 32 неделями (более частый контроль определяется реальной необходимостью, возможностями и желанием беременной).

Нормы ТТГ во время беременности:

  • 1й триместр - 0,1-2,5 мЕд/л;

  • 2й триместр - 0,2-3,0 мЕд/л;

  • 3й триместр - 0,3-3,0 мЕд/л.

Помимо тироксина необходим прием препаратов йода в суточной дозе 250 мкг в течение всей беременности! Йод нужен плоду для выработки собственных гормонов щитовидной железы. Всю дозу вы можете получать в виде препаратов йода отдельно или же в составе поливитаминов (смотрите в инструкции поливитаминов, сколько там его содержится).

Что нужно сделать после родов:

  • снизить дозу тироксина до той, которую принимали до беременности;

  • сдать анализ крови на ТТГ через 1-2 мес. после родов.

Передается ли гипотиреоз ребенку и опасен ли гипотиреоз для плода (каковы последствия)?

Прежде всего, имеет значение причина гипотиреоза. Если это аутоиммунный тиреоидит, то наследственная предрасположенность у ребенка к нему может быть, но переживать по этому поводу, ожидать гипотиреоза не стоит. Если он и появится, то скорее в молодом возрасте.

А вот роль гормонов щитовидной железы матери во время беременности, действительно, важная. Их дефицит в первом триместре ухудшает процессы формирования мозга ребенка, приостанавливает его развитие. Более того, мозг подвергается обратному развитию, уменьшается в размерах. Нарушения, возникшие на этом этапе, устранить невозможно. Ближе к середине второго триместра начинает работать собственная щитовидная железа плода, и дефицит материнских гормонов уже так пагубно не скажется, однако, по-прежнему, нежелателен.

Другие осложнения некомпенсированного гипотиреоза во время беременности:

  • внутриутробная гибель плода;

  • повышение артериального давления беременной;

  • отслойка плаценты.

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Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Тема
женское здоровье
Объекты
беременностьСоветы врача здоровье
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