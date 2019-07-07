Я уже много раз писала о диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы. Но у вас осталось много вопросов и я решила сделать такую "сборную солянку" из ответов.

Напоминаю, что для скрининга заболеваний щитовидной железы достаточно одного анализа – ТТГ, никаких тиреоидных панелей не нужно.

Не нужно сдавать антитела к ТГ (тиреоглобулину), если у вас не удаляли щитовидную железу. Они будут в норме или повышены. И это норма.

Узел более 1 см обязательно пунктируется. Если узел меньше 1 см и подозрительный (определяет врач), сдают кальцитонин и определяют необходимость пункции.

Не нужно пытаться снижать антитела, они и так могут становиться то меньше, то больше просто так. А мы припишем чудесные свойства какому-нибудь БАДу или диете. Кстати, никаких диет при заболеваниях ЩЖ не нужно. Крестоцветные тоже ешьте.

Мешает ли гипотиреоз похудению? Если ваш гипотиреоз компенсирован и ТТГ в норме, то не мешает. А если вы не лечите гипотиреоз, то обмен веществ будет замедлен и худеть будет сложнее.

Влияние селена, цинка изучается, но пока результаты не утешительны. Гипотиреоз не лечит.

Может ли гипотиреоз пройти сам? Может, если вам удалили одну долю, вторая со временем может взять роль на себя, но не факт. Ещё бывают волнообразные течения заболеваний, гипотиреоз может сменяться тиреотоксикозом. Но при истинном АИТ и гипотиреозе требуется пожизненный прием препаратов.

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