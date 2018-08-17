Эликсир бессмертия? Ученые нашли препараты для продления жизни

Доказана эффективность сенолитиков, инициирующих гибель клеток препаратов, в борьбе со старением.

Так, в ходе исследований ученые Университета Миннесоты выяснили, что старение организма обусловлена нарушением активности иммунной системы, работа которой на 30 процентов обусловлена генетически и на 70 — окружающей средой, сообщает "Лента.ру".

Они также показали, что смесь из двух сенолитиков — противоопухолевого препарата дазатиниба и флаваноида кверцетина — способствует селективному уничтожению клеток со старческим фенотипом и уменьшению воспаления, которое вызывается выделяемыми ими цитокинами. Это уменьшало риск преждевременной смерти грызунов на 65 процентов.

У мышей, которым была проведена трансплантация старых клеток, терапия сенолитиками увеличивала выживаемость на 36 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, поддерживают работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и предотвращают колоректальный рак.