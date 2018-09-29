Едим каждый день: названы самые опасные соленые продукты

Употребление копченостей, готовых обедов и овощных соков может нанести серьезный удар по здоровью человека.

По словам медиков, суточная норма соли для организма составляет не более 15 граммов. Список вредных продуктов с высоким содержанием соли был опубликован на сайте "Страна здоровья".

Чипсы. В 30 граммах чипсов содержится 150 мг соли, это составляет 1% от дневной нормы. Еще один "собрат" чипсов - соленые жирные крендели: в их составе 385 мг соли, что составляет 2,6 процента от нормы.

Готовые обеды. Производители часто умалчивают о содержании соли в готовой порции, ее там гораздо больше, чем обычно используют при приготовлении.

Готовые сухие завтраки. Они содержат столько соли и сахара, что заявленная польза теряется на фоне вреда.

Овощной сок. В магазинных овощных соках соль выступает в качестве консерванта, содержание их на кружку доходит до 653 мг.

Копчености. Обработанное мясо - ветчина, окорока и т.д. - рекордсмены по содержанию соли, один бутерброд - это десятая часть от взрослой нормы соли в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, вызывающие неприятный запах тела.