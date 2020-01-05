Доводят до смерти: выяснилась новая опасность популярных электронных сигарет

Команда учёных Школы общественного здоровья Гарварда обнаружила следы двух микробных токсинов в картриджах Juul. Почти половина изученных образцов содержали Эндотоксин и Глюкан, которые провоцируют воспаление легких.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Американском журнале респираторной и реанимационной медицины, сообщает Tjournal.

Эндотоксин – микробиотический агент и компонент наружной клеточной стенки некоторых видов бактерий, включая кишечную палочку. Однако его уровни были на нижнем пределе обнаружения.

В то же время почти половина из 54 изученных учёными картриджей содержали заметные следы глюкана. Он является компонентом грибков и может вызывать воспаление дыхательных путей на долгосрочной основе.

Картриджы Juul

Сильнее остальных вкусов оказались заражены табачный и ментоловый. Именно они остались в продаже в США, несмотря на запрет всех остальных ароматов.

Учёные отметили, что пока не знают, по какой причине картриджи Juul содержат такое количество глюкана. Соавтор исследования Дэвид Кристиани отметил, что не верит в то, что этот токсин мог стать причиной болезни вейперов, унесшей более 50 жизней. При этом во время предыдущей работы учёные изучили большее количество электронных сигарет и также обнаружили глюкан в большинстве образцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине электронные сигареты приравняют к обычным и запретят курить их в общественных местах.

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