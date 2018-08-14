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Дотерпелся: у мужчины отвалился пенис из-за опасной болезни

12.6тЧитать новость на украинском

82-летний житель Индии лишился полового органа из-за того, что игнорировал признаки рака.

Как пишет The Sun, у мужчины была обнаружена серьезная опухоль в паховой области, из-за нее отслаивалась кожа. Врачи прописали ему лечение, однако он проигнорировал его.

Спустя две недели половой орган буквально отвалился. "Клиническое обследование показало почти полную потерю фаллоса", — рассказал врач Медицинского университета Кинг-Джордж в Лакхнау.

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Индийцу установили специальный катетер, однако через 15 дней он все равно умер.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчине удалили метровый пенис и 5-килограммовую мошонку.

Место
Индия
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