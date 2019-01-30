Достаточно 10 минут: названа альтернатива спортивному залу

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что пешие прогулки приносят тот же эффект, что и тренировки в спортивном зале.

Чиновница разместила в Facebook пост, в котором показала пользу двигательной активности. По ее словам, для того, чтобы оставаться здоровым, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно.

Супрун также отметила, что ходьба пешком доступна для любого человека, ведь она не требует специальных приспособлений и подготовки.

Тренировка в зале dpchas.com.ua

"Ведь когда мы мало двигаемся и много сидим – организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости", – предупредила она.

Супрун определила также оптимальную скорость прогулок – около 5 км в час. При этом, внимание она посоветовала обратить на интенсивность ходьбы, а не пройденные расстояния.

Пешая прогулка queen-time.ru

Ходьба пешком, по словам Супрун, способна повлиять на множество факторов в человеческом организме. Так, прогулки помогут уберечься от высокого давления и холестерина, диабета и избыточного веса.

10 минут активности в день хватит, по словам и. о. министра, чтобы избавиться от стрессов и тревожности, а также болей в пояснице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Светлана Фус рассказала об оптимальных темпах похудения. Те, кто худеют слишком быстро, по ее словам, рискуют не только быстро восстановить сброшенные килограммы, а и приумножить их.

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