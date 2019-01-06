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''Дорогая, я умираю!'' Супрун пролила свет на опасную ''мужскую болезнь''

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Мужчины чаще умирают от гриппа по сравнению с женщинами, независимо от других имеющихся заболеваний.

К такому выводу пришли ученые после многочисленных исследований. Об этом на своей странице в Facebook напомнила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она рассказала об опасности так называемого "мужского гриппа".

Она уточнила, что взрослые мужчины имеют более высокий риск госпитализации из-за гриппа, чем женщины.

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"В целом ученые склоняются к тому, что разница в болезни и ощущении симптомов может возникать из-за гормональных различия. Впрочем, еще нужно много исследований, чтобы лучше исследовать эти различия и их влияние на иммунную систему", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-иммунолог Сергей Зайков рассказал, что в Украине грипп и ОРВИ в нынешнем эпидемическом сезоне проходят с осложнениями. Заболевание поражает многие органы – от дыхательных путей до нервной системы.

Читайте все новости по теме "грипп" на OBOZREVATEL.

Тема
грипп
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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