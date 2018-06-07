Долго не спите! Ученые выяснили смертельную опасность длинного сна

Слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.

К такому выводу пришли японские ученые, сообщает "Лента.ру".

Согласно результатам исследования, показатели заболеваемости деменцией и смертности, рассчитанные с поправкой на возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более 10 часов в сутки, по сравнению с теми, кто уделял сну 5-6,9 часов.

Однако высокая физическая активность у пожилых людей компенсировала негативный эффект от несоблюдения гигиены сна, уменьшая вероятность старческих заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий невролог Мэтью Уокер рассказал, почему недостаток сна увеличивает риск развития рака, инфаркта и болезни Альцгеймера.