До 29 лет: найден решающий момент в защите от рака груди

Беременность до 29 лет и роды на сроке не ранее 34-й недели снижают риск развития рака молочной железы.

К такому выводу пришла группа ученых из Дании и Норвегии, пишет Daily Mail. Он основан на результатах анализа собиравшихся в течение 40 лет данных о почти 4 млн женщин.

По словам исследователей, можно точно определить момент тех изменений в женском организме, которые дают ему дополнительную защиту от рака груди. Как выяснилось, это - 34-ю неделя беременности.

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"Женщины, родившие до 29 лет после 34-й недели, в среднем на 13,6% реже заболевали раком молочной железы, чем бездетные",— говорится в статье.

Также отмечается, что роды после 34-й недели после второй или третьей беременности в возрасте до 29 лет еще значительнее уменьшают вероятность появления рака груди.

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