До 25 тысяч: Супрун заявила о резком росте зарплат у врачей

В Украине 2019 году семейные врачи первичного звена уже получают заработную плату от 15 до 25 тысяч гривен.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает "Укринформ".

"На уровне семейных врачей первичного звена — от 15 до 25 тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это педиатр, или это семейный врач, или терапевт", — сказала Супрун.

По ее словам, в ноябре прошлого года группа "Рейтинг" провела опрос, согласно которому выяснилось, что 76% украинцев, которые уже выбрали своего семейного врача, довольны выбором.

Ульяна Супрун

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Супрун раскрыли подробности о новой медстраховке. Сообщалось, что система заработает в стране только спустя три года, когда будет достаточно финансирования.

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