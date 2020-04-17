Для кого опасен смог в Украине: Супрун назвала категории из зоны риска

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун дала советы украинцам, страдающим от загрязненного воздуха в Киеве и других городах, а также рассказала для каких групп населения смог наиболее опасен.

Наблюдениями она поделилась на своей странице в Facebook. По убеждению Супрун, наибольшую опасность задымленность атмосферы представляет для людей, которые имеют хронические респираторные заболевания, детей, беременных и пожилых.

Кто еще в зоне риска:

пациенты с сердечно-сосудистыми болезнями – у них дым и грязный воздух провоцируют появление боли в груди, нарушение сердцебиения, повышение давления;

больные сахарным диабетом. Повышенная концентрация дыма в воздухе может несколько увеличивать уровень сахара в крови.

люди старшего возраста больше склонны к осложнениям, которые могут возникнуть из-за сердечно-сосудистых или респираторных болезней;

имеющие хронические респираторные заболевания (астма, бронхит или эмфизема). У них загрязненный воздух может ухудшить состояние и способствовать появлению трудностей с дыханием, например, к большему количеству приступов (в случае астмы);

у детей грязный воздух может вызвать появление кашля, чихание, трудности с дыханием и раздражение слизистых оболочек;

беременные женщины могут быть более уязвимыми к воздействию дыма. Из-за загрязненного воздуха больше детей рождаются с недостаточным весом, но это в случае, если дышать очень грязным воздухом по меньшей мере несколько недель или больше.

Что делать:

если вы в группе риска – держите под рукой свои лекарства и будьте на связи со своим врачом. Немедленно обратитесь к врачу, если чувствуете, что вам становится плохо. Не выходите на улицу без крайней необходимости;

отслеживайте информацию о состоянии воздуха и следуйте рекомендациям;

оставайтесь как можно больше в помещении, выходите на улицу только по необходимости;

закрывайте окна и двери. Проветривайте помещение хотя бы раз в день, в то время, когда воздух на улице становится чище. Во второй половине дня температура воздуха возрастает и начинается перемешивание воздушных масс, поэтому концентрация вредных веществ в воздухе может быть меньше;

избегайте внутренних источников загрязнения воздуха. По возможности не курите (или курите меньше), не пользуйтесь ароматическими свечами или палочками, освежителями воздуха и т. п.

Также Супрун отметила малую эффективность обычной медицинской маски при загрязненном воздухе, ведь порой взвешенные частицы имеют диаметр всего лишь 2,5 микрометров. Также накапливаются в тканях частицы диаметром около 10 мкм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОЗ заявили, что смог из-за горения сухостоя в Киеве и области может привести к отравлению продуктами горения.

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