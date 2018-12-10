Длительный сон смертельно опасен: ученые назвали причину

Длительный сон грозит преждевременной смертью из-за того, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает "РИА Новости", к такому выводу пришла группа международных ученых, опубликовав результаты 8-летнего исследования в журнале Европейского общества кардиологии.

Ученые проанализировали более 116 тысяч дневников сна и выяснили, что здоровый сон должен длиться от 6 до 8 часов.

Сон от 9 до 10 часов повышает вероятность развития серьёзного заболевания на 17%, а более 10 часов в сутки — на 41%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики выяснили, что сон со смартфоном вызывает рак, указав, на каком расстоянии необходимо оставлять гаджет.