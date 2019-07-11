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/ Болезни и лечение

Женщина в реанимации: в Украине опять проявилась смертельная инфекция

7.8т Читать материал на украинском

В Запорожской области женщина после употребления рыбы попала в реанимационное отделение. Ее доставили в тяжелом состоянии с диагнозам "ботулизм".

В ходе проведения эпидемиологического расследования выяснилось, что пострадавшая употребляла рыбу, которая, вероятно, вызвала пищевое отравление. Также проводятся лабораторные исследования клинического материала (образцов крови и промывных вод от больного) на наличие ботулотоксина, пишет "Форпост".

Уточняется, что вяленого леща пострадавшая употребляла 8 июля. Затем ей резко стало плохо.

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Вяленая рыба

Вяленая рыба

Иллюстрация

Как известно, причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже – овощей. Поэтому рекомендуется на покупать сырокопченые продукты, вяленую рыбу в подозрительных местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепропетровской области были зафиксированы новые случаи заражения лептоспирозом.

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Место
Украина Запорожье
Тег
ботулизм
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