Женщина в реанимации: в Украине опять проявилась смертельная инфекция

В Запорожской области женщина после употребления рыбы попала в реанимационное отделение. Ее доставили в тяжелом состоянии с диагнозам "ботулизм".

В ходе проведения эпидемиологического расследования выяснилось, что пострадавшая употребляла рыбу, которая, вероятно, вызвала пищевое отравление. Также проводятся лабораторные исследования клинического материала (образцов крови и промывных вод от больного) на наличие ботулотоксина, пишет "Форпост".

Уточняется, что вяленого леща пострадавшая употребляла 8 июля. Затем ей резко стало плохо.

Вяленая рыба Иллюстрация

Как известно, причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже – овощей. Поэтому рекомендуется на покупать сырокопченые продукты, вяленую рыбу в подозрительных местах.

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