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Женщина проснулась в ужасе: после нападения кошки ее лицо изменилось до неузнаваемости

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Лицо Хайди Племпинг из Канады опухло и покрылось жуткой сыпью после того, как ее неожиданно поцарапала домашняя кошка.

Об этом сообщает DailyMail.

По словам женщины, ранее она отправилась на отдых к своим друзьям и взяла с собой свою кошку. Однако домашнее животное неожиданно испугалось двух больших собак хозяев, запрыгнув на голову Хайди. Когти кошки жестко вцепились в кожу Племпинг, что привело к кровотечению.

Женщина проснулась в ужасе: после нападения кошки ее лицо изменилось до неузнаваемости

Спустя три дня она обнаружила, что ее глаза и руки стали опухать, а лицо покрылось сыпью. Хайди обратилась к доктору, который дал ей таблетки и отправил домой. Впрочем, лечение не оказало должного эффекта, после чего специалисты назначили ей четырехдневный курс внутривенных уколов антибиотиков.

Женщина проснулась в ужасе: после нападения кошки ее лицо изменилось до неузнаваемости
Женщина проснулась в ужасе: после нападения кошки ее лицо изменилось до неузнаваемости
Женщина проснулась в ужасе: после нападения кошки ее лицо изменилось до неузнаваемости

По мнению специалистов, царапины и укусы кошек могут привести к сепсису или даже летальному исходу. Кошки способны переносить бактерии, такие как Bartonella henselae, вызывающие инфекции у человека путем укуса или царапин. В течение 3-14 дней пораженные участки кожи опухают, может возникнуть заражение легкой степени.

Ранее мы сообщали, что нужно делать в случае обнаружения порезов и царапин у ребенка.

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