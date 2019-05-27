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/Болезни и лечение

Женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет: что известно о редкой болезни

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Жительница Бристоля, Великобритания, Сара Кокс перенесла 30 ампутаций за шесть лет из-за редкой болезни Рейно, которая влияет на кровообращение в руках и ногах.

Болезнь Сары была обнаружена, когда ей было 17 лет, об этом сообщает издание Daily Mirror.

Из-за болезни руки девушки на холоде становились фиолетовыми и немели, что стало причиной увольнения с должности оператора телефонной линии в Службе спасения.

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В 2013 году Саре впервые ампутировали фалангу пальца. За последние шесть лет ей пришлось перенести операции по удалению ногтей на руках и фаланг пальцев на конечностях.

Сара Кокс

Сара Кокс

mirror.co.uk

Сара Кокс

Сара Кокс

mirror.co.uk

Сара Кокс

Сара Кокс

mirror.co.uk

Сара Кокс

Сара Кокс

mirror.co.uk

При болезни Рейно наблюдается избыточный спазм кровеносных артерий. Это приводит к поражению конечностей, вызывая чувство онемения в ответ на холод или стресс.

Ранее MedOboz сообщал, что женщине ампутировали три конечности из-за неверно поставленного диагноза.

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болезни
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