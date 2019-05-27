Женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет: что известно о редкой болезни

Жительница Бристоля, Великобритания, Сара Кокс перенесла 30 ампутаций за шесть лет из-за редкой болезни Рейно, которая влияет на кровообращение в руках и ногах.

Болезнь Сары была обнаружена, когда ей было 17 лет, об этом сообщает издание Daily Mirror.

Из-за болезни руки девушки на холоде становились фиолетовыми и немели, что стало причиной увольнения с должности оператора телефонной линии в Службе спасения.

В 2013 году Саре впервые ампутировали фалангу пальца. За последние шесть лет ей пришлось перенести операции по удалению ногтей на руках и фаланг пальцев на конечностях.

Сара Кокс mirror.co.uk

Сара Кокс mirror.co.uk

Сара Кокс mirror.co.uk

Сара Кокс mirror.co.uk

При болезни Рейно наблюдается избыточный спазм кровеносных артерий. Это приводит к поражению конечностей, вызывая чувство онемения в ответ на холод или стресс.

Ранее MedOboz сообщал, что женщине ампутировали три конечности из-за неверно поставленного диагноза.

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