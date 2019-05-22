Женщина лишилась рук из-за крошечного пореза бумагой

Решительная Маргарет Хендерсон, 56 лет, заявила, что хочет задокументировать свой кошмар, полученный от сепсиса и потери конечностей, которые вызвал крошечный порез бумагой.

Об этом сообщает The Sun.

Скриншот thesun.co.uk

Женщина рассказала, как ей удается сидеть сгорбившись над ноутбуком по 20 минут за раз после того, как она лишилась конечности.

Скриншот thesun.co.uk

Маргарет провела семь дней в индуцированной коме, едва не скончавшись от заражения крови в результате пореза на пальце.

Скриншот thesun.co.uk

Хирургам пришлось удалить ее конечности из-за опасений рецидива болезни.

Маргарет довольно быстро выздоровела, ей было проведено протезирование рук и ног.

Скриншот thesun.co.uk

Женщина удивила медиков быстрым выздоровлением: она пользуется ручкой, может чистить зубы и даже продеть нитку в иголку, чтобы вернуться к любимому хобби - шитью.

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