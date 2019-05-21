Женщина десятилетиями борется с болезнью Лайма после того, как ее в 7 лет укусил клещ

Жительница Брекона, Англия, Мерил Дэвис в детстве была заражена болезнью Лайма после того, как ее укусил клещ. Однако диагноз был установлен только в прошлом году.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Мерил Дэвис www.mirror.co.uk

За эти годы у Мерил было несколько неправильных диагнозов, включая фибромиалгию, химическую чувствительность и даже рак кожи.

Мерил говорит, что в Великобритании не хватает мер по борьбе с глобальным воздействием этой разрушительной болезни.

Клещи переносят болезнь Лайма www.mirror.co.uk

Во Франции есть универсальная клиника со средствами для проведения необходимых тестов под одной крышей, в то время как в Нидерландах диагностика этой болезни считается возможной для каждого пациента.

В прошлом году Мерил сделала анализ в частной клинике Германии, который подтвердил опасения женщины.

Xроническая мигрирующая эритема - основной клинический признак болезни Лайма www.mirror.co.uk

Кожа и ноги Мерил сильно пострадали, несмотря на бесконечные посещения больницы. Она больше не может работать из-за болезни.

Медицинской профессии не хватает компетентности в отношении многих аспектов болезни Лайма, что подразумевает много недиагностированных случаев в Уэльсе, говорит Мерил

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!